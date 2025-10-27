HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xổ số miền Nam: Sáng sớm 27-10 đã lộ diện thêm nhiều tỉ phú ở miền Tây

Thu Tâm |

Kết quả xổ số miền Nam cho thấy người dân ở Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau đã trúng giải đặc biệt vé số Tiền Giang, Hậu Giang và Long An.

Sáng sớm 27-10, thông tin từ một đại lý vé số ở Đức Huệ (tỉnh Tây Ninh) cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 351920) 2 tờ vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng ngày 26-10.

Xổ số miền Nam: Sáng sớm 27-10 đã lộ diện thêm nhiều tỉ phú ở miền Tây- Ảnh 1.

Người dân ở Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh trúng giải đặc biệt vé số Tiền Giang mở thưởng ngày 26-10

Trong khi đó, thông tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang cho thấy ký vé K4T10, mở thưởng ngày 18-10 đã xác định được khách hàng trúng giải đặc biệt (dày số 082000) 14 tờ vé số là tại tỉnh Cà Mau, được phát hành tại đại lý vé số cấp 1 Phạm Ngọc Ý Quốc của công ty.

Xổ số miền Nam: Sáng sớm 27-10 đã lộ diện thêm nhiều tỉ phú ở miền Tây- Ảnh 2.

Khách hàng trúng đặc biệt vé số Hậu Giang

Xổ số miền Nam: Sáng sớm 27-10 đã lộ diện thêm nhiều tỉ phú ở miền Tây- Ảnh 3.

Khách hàng ở Vĩnh Long trúng giải đặc biệt vé số Long An

Cũng kỳ vé phát hành ngày 18-10, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An đã xác định được khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 301877) 14 tờ vé số là tại tỉnh Vĩnh Long.

Đại lý đổi thưởng cho khách trúng đặc biệt là đại lý vé số Phát Đạt tại Vĩnh Long.

Hôm nay, kết quả xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số TP HCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

