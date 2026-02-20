Xổ số miền Nam: Sáng mùng 4 Tết, lộ diện người trúng độc đắc và an ủi ở TPHCM

Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tiếp tục tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi của 2 đài là Bình Thuận và Tây Ninh.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 19-2. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

16 vé Bình Thuận đã lộ diện người trúng ở TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương, Toàn Phát

Theo đó, vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 19-2, giải độc đắc (dãy số 691201) được xác định trúng tại TPHCM.

Sau khi khách hàng may mắn đầu tiên trúng độc đắc 8 vé Bình Thuận đại lý vé số Toàn Phát ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM đổi thưởng vào tối 19-2, thì đến sáng 20-2, chủ nhân cuối cùng trúng độc đắc 8 vé Bình Thuận còn lại đã đến đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dầu Một để đổi thưởng 16 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 391019) của vé số Tây Ninh đến sáng mùng 4 Tết vẫn chưa lộ diện người trúng độc đắc 32 tỉ đồng.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Tây Ninh được xác định trúng tại TPHCM và An Giang.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng may mắn trúng giải an ủi vé số Tây Ninh là đại lý vé số Thiên Phát ở TPHCM và đại lý vé số Bến Đá ở An Giang.

Giải an ủi của vé số Tây Ninh trúng tại An Giang và Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thiên Phát

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 492313) của vé số Bình Thuận đến nay vẫn chưa xác định nơi có khách hàng trúng thưởng; còn giải độc đắc (dãy số 451294) của vé số Tây Ninh "ở lại" tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam hôm nay (20-2) sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.