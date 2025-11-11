HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xổ số miền Nam: Lộ diện đôi vợ chồng trúng độc đắc và cách thức nhận thưởng

Thu Tâm |

Kết quả xổ số miền Nam ghi nhận giải đặc biệt liên tục trúng tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long

Chiều 10-11, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho nam khách hàng may mắn trúng đặc biệt (dãy số 872426) 1 tờ vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng ngày 9-11.

Xổ số miền Nam: Lộ diện đôi vợ chồng trúng độc đắc và cách thức nhận thưởng- Ảnh 1.

Đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng cho nam khách hàng trúng đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Xổ số miền Nam: Lộ diện đôi vợ chồng trúng độc đắc và cách thức nhận thưởng- Ảnh 2.

Đại lý vé số Duy đổi thưởng cho đôi vợ chồng trúng giải đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Duy

Về cách thức đổi thưởng, đại diện đại lý vé số Phú Vinh cho biết khách yêu cầu nhận tiền mặt 800 triệu đồng, 1 tỉ đồng còn lại nhận chuyển khoản.

Cũng ở phường Trà Vinh, đại lý vé số Duy cho biết một người nam và một đôi vợ chồng vừa đến đây để đổi thưởng 4 tờ vé số Đà Lạt trúng giải đặc biệt. "Khách nhận tiền mặt một ít, còn lại nhận chuyển khoản" – đại diện đại lý vé số Duy thông tin.

Từ ngày 6-11 đến nay, vé số trúng giải đặc biệt đã 3 lần "nổ" tại đại lý vé số Duy.

Tags

vợ chồng

trúng độc đắc

xổ số miền nam

cách thức nhận thưởng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại