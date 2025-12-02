HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 84 tỉ đồng của 3 đài đã tìm ra người trúng thưởng

Thu Tâm |

Kết quả xổ số miền Nam đã xác định được người trúng giải độc đắc vé số TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

Sáng sớm 2-12, nhiều đại lý vé số đã liên tục chia sẻ về giải đặc biệt xổ số miền Nam.

Theo đó, giải đặc biệt (dãy số 569537) của vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 1-2, đã xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt là đại lý vé số Nhân Kiều ở Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Người trúng Giải độc đắc Xổ số miền Nam 84 tỉ Đồng đã lộ diện - Ảnh 1.

Người trúng Giải độc đắc Xổ số miền Nam 84 tỉ Đồng đã lộ diện - Ảnh 2.

Vé số Đồng Tháp đã lộ diện chủ nhân may mắn trúng đặc biệt và an ủi. Ảnh: ĐLVS Nhân Kiều

Ngoài ra, giải an ủi vé số Đồng Tháp còn được 3 đại lý vé số ở Tây Ninh đổi thưởng là Nhân Kiều, Huy Thơ và đại lý Yến Phương.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp, giải đặc biệt (dãy số 986053) của vé số Cà Mau đã "nổ" tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng đặc biệt và an ủi là đại lý vé số Hoàng ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trong khi đó, giải đặc biệt (dãy số 953117) của vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 1-12, cũng đã xác định chủ nhân trúng 28 tỉ đồng là tại tỉnh Đồng Nai. Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng đặc biệt là đại lý vé số Lộc Phát ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Người trúng Giải độc đắc Xổ số miền Nam 84 tỉ Đồng đã lộ diện - Ảnh 3.

Giải đặc biệt và an ủi vé số cà Mau trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Hoàng

Người trúng Giải độc đắc Xổ số miền Nam 84 tỉ Đồng đã lộ diện - Ảnh 4.

Giải đặc biệt vé số TPHCM trúng tại Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Lộc Phát

Hôm nay, xổ số miền Nam tiếp sẽ mở thưởng đối với vé số Bến Tre, vé số Vũng Tàu và vé số Bạc Liêu.

Báo Người Lao Động

xổ số

xổ số miền nam

