HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xổ số miền Nam: Đoạn clip đại lý đếm tiền tỉ đổi thưởng độc đắc gây “sốt” mạng xã hội

Thu Tâm - Phúc Nguyên |

Giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại tỉnh Vĩnh Long, được một đại lý vé số ở phường Trà Vinh đổi thưởng cho khách hàng

Chiều 15-12, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, anh Lưu Quốc Duy - chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long - cho biết đã hẹn với một khách hàng đến đại lý đổi thưởng giải độc đắc (dãy số 766129) 2 tờ vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 14-12.

Xổ số miền Nam: Clip đại lý đếm tiền tỉ đổi thưởng khiến mạng xã hội bùng nổ - Ảnh 1.

Anh Lưu Quốc Duy đếm tiền tỉ đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc. Ảnh cắt ra từ clip

Trước đó vào sáng và trưa cùng ngày, anh Duy chia sẻ lên Facebook của mình 2 đoạn clip đếm tiền tỉ và chuẩn bị tiền để mang đến nhà đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng độc đắc tổng cộng 5 tờ vé số Hậu Giang đã khiến nhiều khách hàng tỏ ra phấn khích.

Chỉ trong thời gian ngắn chia sẻ, 2 đoạn clip này nhận về rất nhiều lượt thích và bình luận, như: "Ước chiều nay được coi đếm tiền"; "xin vía đặc biệt ạ"; "thành tâm xin vía được trúng số độc đắc về với em"…

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Duy cho biết trong 2 khách hàng may mắn trúng độc đắc ở phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long thì có 1 người nữ. Cả hai khách hàng đều nhận tiền mặt.

Ở miền Tây, đại lý vé số Duy là một trong số ít đại lý được nhiều khách hàng trúng độc đắc chọn làm nơi đến đổi thưởng hoặc gọi điện thoại yêu cầu mang tiền đến nhà đổi thưởng.

Tags

Hậu Giang

miền nam

xsmn

kqxs

xổ số miền nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại