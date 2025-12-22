Xổ số miền Nam: Chiều 22-12, TPHCM và Tây Ninh tiếp tục có người trúng độc đắc

Chiều 22-12, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng độc đắc (dãy số 717469) và an ủi nguyên cây vé số Kiên Giang (gồm 140 tờ), do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 21-12.

Vé số Kiên Giang tiếp tục trúng độc đắc và an ủi tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Minh Nhựt

Giải độc đắc và giải an ủi vé số Tiền Giang trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Tấn Sỹ 78

Trong khi đó, mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 258278) và giải an ủi của vé số Tiền Giang tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc và an ủi vé số Tiền Giang là đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Tuần qua, giải độc đắc của các đài thuộc xổ số miền Nam đã trúng tại TPHCM 5 lần, Tây Ninh 5 lần, Vĩnh Long 6 lần.

Chiều nay, xổ số miền Nam sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé số TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.