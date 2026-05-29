Xin lỗi công khai 4 người bị truy tố oan sau 13 năm

T.Trực
|

Bốn người dân ở Quảng Ngãi bị truy tố oan tội "Cướp tài sản", vừa được cơ quan tố tụng tỉnh Quảng Ngãi xin lỗi công khai.

Chiều 29-5, đại diện lãnh đạo cơ quan của người thi hành công vụ gây thiệt hại đã xin lỗi các ông Lê Văn Thương, Lê Phát Đạt, Lê Tấn Vinh và Lê Tấn Vang ở thôn Trung An, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là những người bị thiệt hại trong vụ án hình sự về tội "Cướp tài sản" xảy ra vào năm 2013.

Tại buổi xin lỗi, cải chính công khai, các cơ quan tố tụng cam kết xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những người thi hành công vụ đã có hành vi gây thiệt hại cho những người dân này.

Ngày 14-8-2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn (nay là cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thương, Lê Phát Đạt, Lê Tấn Hồ, Lê Tấn Vinh, Lê Tấn Vang về tội "Cướp tài sản".

Các cơ quan tố tụng liên quan về vụ việc này cho rằng, ngày 16-3-2013, tại dốc Truông Trầu thuộc thôn Phú Lễ 2, xã Bình Sơn, Lê Văn Thương, Lê Tấn Hồ, Lê Phát Đạt, Lê Tấn Vinh và Lê Tấn Vang cùng nhau chặn đường đánh, chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Thu Thảo tổng trị giá 13,8 triệu đồng.

Đến ngày 12-4-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn ban hành Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với những người này, vì đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi tội phạm. Nguyên nhân dẫn đến việc gây thiệt hại cho người dân là do cơ quan điều tra thu thập vật chứng không đầy đủ, đánh giá lời khai chưa khách quan.

Các sai sót của người thi hành công vụ trong quá trình điều tra, truy tố dẫn đến buộc tội không có căn cứ pháp luật và kết án oan, gây tổn thương nặng nề về danh dự, nhân phẩm, sức khoẻ. Đồng thời, làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin của người dân vào tính thượng tôn pháp luật và sự công bằng của nền tư pháp.

Thừa nhận những sai phạm và hậu quả của sai phạm đã gây ra đối với những người dân này, các cơ quan tố tụng liên quan đến việc gây thiệt hại chịu trách nhiệm về những sai phạm đó và rút kinh nghiệm sâu sắc.

Riêng ông Lê Tấn Hồ đang chấp hành án của một vụ án khác, nên không có mặt tại buổi xin lỗi. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xin lỗi, cải chính công khai đối với người này theo đúng quy định của pháp luật.

Theo nguồn tin, hiện cơ quan điều tra đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản nói trên.

