Xiaomi và cuộc cách mạng "giá trị" đang định hình lại thị trường smartphone Việt

Trong tiềm thức của nhiều người tiêu dùng Việt, hai chữ "giá rẻ" từ lâu đã là một con dao hai lưỡi. Nó là thỏi nam châm thu hút sự chú ý, nhưng cũng là chiếc bóng của sự hoài nghi về những "đánh đổi" về chất lượng, độ bền hay trải nghiệm. Xiaomi, với dòng Redmi Note trứ danh, từng là bậc thầy trong việc tận dụng lợi thế về giá để tạo ra những sản phẩm "quốc dân". Nhưng thị trường đang thay đổi, và chính Xiaomi cũng đang tự mình viết lại luật chơi.

Thành công của Redmi Note 13 Series tại Better Choice Awards 2024 với danh hiệu "Thiết bị cá nhân đáng mua với giá hợp lý" dường như không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một cuộc cách mạng thầm lặng: khai tử tư duy "giá rẻ" và tôn vinh triết lý "giá trị".

Khi sự "đáng tiền" được công nhận

Việc một sản phẩm công nghệ được vinh danh tại một giải thưởng uy tín do chính người tiêu dùng bình chọn như Better Choice Awards (BCA) luôn mang một sức nặng đặc biệt. Đó không chỉ là sự công nhận về mặt doanh số, mà còn là sự khẳng định về niềm tin. Với Redmi Note 13 Series, chiến thắng này là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực của Xiaomi trong việc mang đến những sản phẩm có "giá trị vượt tầm giá".

Remdi Note 13 nhận giải thưởng "Thiết bị cá nhân đáng mua với giá hợp lý" tại Better Choice Awards 2024 - Ảnh: BTC

Đại diện Xiaomi cho biết, giải thưởng là sự ghi nhận cho việc hãng không chỉ xem giá là yếu tố duy nhất. Thay vào đó, họ chú trọng vào một trải nghiệm tổng thể, một khái niệm vốn dĩ rất xa xỉ ở phân khúc phổ thông. Sự công nhận này dường như đã đặt nền móng cho một tham vọng lớn hơn, đặc biệt khi nhìn vào hệ thống tiêu chí ngày càng khắt khe của Better Choice Awards 2025, nơi những sản phẩm chỉ dựa vào giá bán sẽ khó có thể tìm được chỗ đứng.

Cách mạng "giá trị": Khi người dùng đòi hỏi nhiều hơn một con chip mạnh

Vậy, "giá trị" mà Xiaomi đang theo đuổi bao gồm những gì? Phân tích từ những chia sẻ của hãng và thực tế sản phẩm cho thấy một chiến lược đa tầng, phức tạp hơn nhiều so với công thức "cấu hình cao/giá rẻ" trước đây.

Thứ nhất, đó là sự cân bằng toàn diện. Thay vì chạy đua một thông số duy nhất, Xiaomi hướng đến việc tối ưu hài hòa giữa hiệu năng, camera độ phân giải cao, thiết kế hiện đại và độ bền ấn tượng. Những trang bị vốn chỉ có ở phân khúc cao cấp hơn dần được tích hợp một cách hợp lý, giải quyết đúng nhu cầu thực tế của người dùng.

Thứ hai, và cũng là quan trọng nhất, đó là sự đảm bảo cho tương lai. "Giá trị" của một chiếc điện thoại giờ đây còn được đo bằng dịch vụ hậu mãi chính hãng và sự ổn định lâu dài. Người dùng không còn chỉ mua một thiết bị, họ mua sự yên tâm trong quá trình sử dụng.

Chiến lược này của Xiaomi dường như đang "giải đề" một cách hoàn hảo cho một hạng mục then chốt của Better Choice Awards 2025: "Thiết bị Công nghệ Đại chúng Xuất sắc". Các tiêu chí như "hiệu năng ổn định, không giật lag sau 6 tháng dùng", "chi phí vận hành thấp" hay "chế độ CSKH tốt" không còn là những điểm cộng xa vời, mà đang dần trở thành yêu cầu bắt buộc mà người dùng phổ thông đặt ra cho một sản phẩm "đáng tiền". Với kỷ lục hơn 240.000 đơn hàng của Redmi Note 14 Series chỉ sau hơn hai tháng, có thể thấy người dùng đang hưởng ứng mạnh mẽ với định nghĩa mới về "giá trị" này.

Thiết lập tiêu chuẩn mới

Cuộc chiến smartphone phổ thông tại Việt Nam đã bước sang một trang mới. Những chiếc điện thoại chỉ biết khoe mẽ về giá bán có thể vẫn còn tồn tại, nhưng sẽ dần mất đi sức hấp dẫn. Cuộc chơi giờ đây thuộc về những thương hiệu thấu hiểu rằng người dùng cần một người bạn đồng hành đáng tin cậy, một công cụ toàn diện và một khoản đầu tư thông minh.

Xiaomi, với sự nhạy bén của mình, đang dẫn đầu cuộc dịch chuyển từ "giá rẻ" sang "giá trị". Liệu chiến lược này có giúp họ tiếp tục được xướng tên tại sân khấu của Better Choice Awards 2025, khẳng định vị thế là nhà sản xuất tạo ra những thiết bị công nghệ đại chúng xuất sắc nhất? Câu trả lời sẽ sớm có, nhưng rõ ràng, chuẩn mực của thị trường đã được nâng lên, và người hưởng lợi lớn nhất từ cuộc cách mạng này chính là người tiêu dùng Việt Nam.

