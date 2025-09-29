Xiaomi tung "kẻ huỷ diệt flagship" tại Việt Nam: Sức mạnh vô đối, giá khiến đối thủ "khóc thét"

Thị trường smartphone cao cấp tại Việt Nam vừa có một phen chấn động khi Xiaomi chính thức trình làng 15T Series, dòng sản phẩm mang công nghệ flagship với mức giá cực kỳ cạnh tranh, khởi điểm chỉ từ 13,99 triệu đồng. Việc ra mắt gần như ngay lập tức sau sự kiện toàn cầu cho thấy tham vọng lớn của Xiaomi trong việc chinh phục người dùng Việt.

Gồm hai phiên bản 15T và 15T Pro, bộ đôi này được tạo ra để phá vỡ mọi giới hạn, mang đến những trải nghiệm vốn chỉ có trên các dòng máy đắt đỏ nhất.

Ngôi sao sáng nhất của series chính là Xiaomi 15T Pro. Với chiếc máy này, khoảng cách không còn là giới hạn trong nhiếp ảnh. Lần đầu tiên, camera Leica 5x Telephoto danh tiếng được tích hợp trên dòng T, cho phép người dùng bắt trọn những khoảnh khắc ở xa với độ chi tiết đáng kinh ngạc, từ zoom quang 5x đến zoom lossless 10x. Khả năng chụp đêm và chân dung cũng được nâng lên một tầm cao mới.

Trái tim của thiết bị là vi xử lý đầu bảng MediaTek Dimensity 9400+, cung cấp sức mạnh để xử lý mượt mà mọi tác vụ từ gaming hạng nặng đến chỉnh sửa video 4K. Năng lượng bền bỉ cho ngày dài sáng tạo được đảm bảo bởi viên pin 5.500mAh, kết hợp cùng khả năng sạc siêu tốc 90W có dây và 50W không dây.

Không hề thua kém, Xiaomi 15T là lời đáp hoàn hảo cho những ai tìm kiếm hiệu năng đỉnh cao với chi phí tối ưu. Máy được trang bị chip Dimensity 8400-Ultra cực kỳ mạnh mẽ, cùng chia sẻ viên pin 5.500mAh và sạc nhanh 67W như người anh em Pro. Xiaomi 15T chứng tỏ mình là một "chiến binh" thực thụ, sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi thử thách.

Cả hai phiên bản 15T Series đều thừa hưởng những công nghệ tiên tiến nhất. Nổi bật là Xiaomi Astral Communication, một bước đột phá về kết nối cho phép đàm thoại trực tiếp giữa hai máy mà không cần đến sóng di động hay Wi-Fi.

Nền tảng HyperOS 3 mang đến một giao diện thông minh, mượt mà, trong khi trợ lý ảo HyperAI (tích hợp Google Gemini) giúp tự động hóa nhiều tác vụ, từ ghi chú đến chỉnh sửa hình ảnh. Tất cả được bao bọc trong một thiết kế sang trọng với bộ sưu tập màu Vàng Hồng và Vàng Mocha, chuẩn kháng nước IP68 và màn hình siêu nét với độ sáng lên tới 3.200 nits.

Cùng với bộ đôi smartphone, Xiaomi cũng giới thiệu máy tính bảng Xiaomi Pad Mini và REDMI Pad 2 Pro, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thiết bị mạnh mẽ, phục vụ toàn diện cho công việc, học tập và giải trí.

Giá bán và ưu đãi hấp dẫn

Xiaomi 15T: Giá khởi điểm từ 13.990.000 VNĐ.

Xiaomi 15T Pro: Giá khởi điểm từ 18.490.000 VNĐ.

Chương trình đặt trước diễn ra từ 25/9 đến 12/10 với nhiều quà tặng giá trị như loa Xiaomi Sound Party, hỗ trợ thu cũ đổi mới và trả góp 0% lãi suất.