Xiaomi sắp bán rộng rãi Watch S5 41mm nhỏ gọn: Màn OLED 3.000 nit, pin tới 14 ngày, giá cao hơn bản lớn

Xiaomi Watch S5 bản 41mm được cho là sắp bán tại châu Âu, kết hợp thiết kế mỏng 9,9mm với màn hình OLED sáng 3.000 nit, GPS và NFC trong thân máy nhỏ gọn.

Bản 41mm nhỏ và mỏng hơn, nhưng giá dự kiến cao hơn

Xiaomi Watch S5 phiên bản 46mm hiện đã có mặt tại Mỹ và châu Âu, trong khi bản 41mm mới chỉ được bán tại Trung Quốc. Theo thông tin rò rỉ từ SvetAndroida, Xiaomi đang chuẩn bị đưa phiên bản nhỏ hơn đến châu Âu, cùng thời điểm dòng Xiaomi 18 Pro ra mắt thị trường quốc tế.

Watch S5 41mm được dự đoán có giá khoảng 240 euro, tương ứng 269 USD (khoảng 7,1 triệu đồng). Mức giá này cao hơn phiên bản 46mm, vốn đang được niêm yết trên Amazon ở mức 194 USD (khoảng 5,12 triệu đồng).

Điểm khác biệt của phiên bản 41mm nằm ở kích thước gọn hơn, phù hợp với người thích đồng hồ nhỏ hoặc có cổ tay mảnh. Thân máy dày 9,9mm, mỏng hơn gần 1mm so với bản 46mm, trong khi vỏ vẫn sử dụng chất liệu thép không gỉ.

Màn hình OLED 3.000 nit, có GPS và cảm biến nhiệt độ da

Theo thông tin được tiết lộ, Watch S5 41mm trang bị màn hình OLED tròn kích thước 1,32 inch, độ phân giải 466 x 466 pixel. Độ sáng được đề cập ở mức 3.000 nit, hứa hẹn hỗ trợ việc quan sát nội dung khi sử dụng ngoài trời.

Đồng hồ có cảm biến nhịp tim, cảm biến đo SpO2 và cảm biến nhiệt độ da. Hệ thống cảm biến phục vụ các tính năng theo dõi sức khỏe như giấc ngủ, mức độ căng thẳng và chu kỳ kinh nguyệt.

Tương tự phiên bản lớn, Watch S5 41mm dự kiến tích hợp GPS và chip NFC phục vụ thanh toán không tiếp xúc. Các kết nối được đề cập gồm Bluetooth 5.4 và Wi-Fi 6.

Pin tới 14 ngày, tiếp tục sử dụng HyperOS

Viên pin của Watch S5 41mm được tiết lộ có dung lượng 590mAh, cho thời gian sử dụng dự kiến từ 8 đến 14 ngày tùy cách dùng. Đây vẫn là thông số được đưa ra trong thông tin rò rỉ, chưa phải kết quả thử nghiệm thực tế của phiên bản quốc tế.

Vỏ đồng hồ được cho là có khả năng chịu nước 5ATM, với hai lựa chọn màu bạc và đen. Dây thể thao đi kèm sẽ có màu xanh dương hoặc đen tùy phiên bản.

Watch S5 41mm tiếp tục sử dụng HyperOS như các mẫu thuộc dòng Xiaomi Watch S, thay vì Wear OS. Nền tảng này có lựa chọn ứng dụng hạn chế hơn, đổi lại là thời lượng pin dài hơn; lịch bán và giá chính thức tại châu Âu vẫn cần chờ Xiaomi công bố. Hiện tại, phiên bản Xiaomi Watch S5 46mm đang được bán ở Việt Nam với giá chỉ khoảng dưới 4 triệu đồng, gây ấn tượng với thiết kế cao cấp, thời lượng pin dài, nền tảng ổn định, tính năng vừa đủ.