Sau nhiều đợt hé lộ, REDMI Turbo 5 Max đã chính thức được Xiaomi giới thiệu tại thị trường Trung Quốc. Điểm nhấn lớn nhất của mẫu máy này nằm ở viên pin dung lượng lên tới 9.000 mAh, cùng việc trở thành smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s mới ra mắt.

Con chip Dimensity 9500s trên Redmi Turbo 5 Max đi kèm tối đa 16 GB RAM LPDDR5X Ultra và bộ nhớ trong 512 GB chuẩn UFS 4.1. Để đảm bảo khả năng tản nhiệt khi hoạt động ở hiệu năng cao, máy được trang bị buồng hơi có diện tích lớn.

Về pin, REDMI Turbo 5 Max hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 100 W, đồng thời cho phép sạc ngược có dây ở mức 27 W. Thiết bị còn tích hợp bộ đôi chip quản lý sạc Xiaomi P3 và G1 nhằm tối ưu tốc độ cũng như độ bền pin trong quá trình sử dụng lâu dài.

Ở mặt trước, máy sở hữu màn hình AMOLED 12 bit kích thước 6,83 inch, sử dụng vật liệu phát sáng M10, cho độ sáng tối đa lên tới 3.500 nit. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision và tần số lấy mẫu cảm ứng 480 Hz. Cảm biến vân tay siêu âm 3D được đặt dưới màn hình, đi kèm camera trước độ phân giải 20 MP.

Hệ thống camera sau gồm hai ống kính, với camera chính 50 MP sử dụng cảm biến Light Fusion 600, hỗ trợ chống rung quang học OIS, kết hợp cùng camera góc siêu rộng 8 MP.

REDMI Turbo 5 Max chạy hệ điều hành Android 16 tùy biến trên nền HyperOS 3, hỗ trợ loa stereo, cổng hồng ngoại, hai SIM, chuẩn kháng nước và bụi lên tới IP69K, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 và NFC. Máy hiện được bán tại Trung Quốc với các màu Auspicious Cloud White, Ocean Blue, Sunshine Orange và Shadow Black.

Về giá bán, phiên bản 12 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong có giá 2.499 tệ, tương đương khoảng 9,23 triệu đồng. Bản 12 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong có giá 2.799 tệ, tương đương khoảng 10,34 triệu đồng. Trong khi đó, hai phiên bản 16 GB RAM với 256 GB và 512 GB bộ nhớ trong lần lượt có giá 2.799 tệ và 3.099 tệ, tương đương khoảng 10,34 triệu đồng và 11,46 triệu đồng.

Được biết nhiều khả năng REDMI Turbo 5 Max sẽ được giới thiệu tại Việt Nam trong thời gian tới dưới thương hiệu POCO. Trước đó vào năm ngoái, REDMI Turbo 4 được bán chính hãng với tên gọi POCO X7 Pro và nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng Việt.