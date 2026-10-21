Xiaomi ra mắt đèn ngủ thông minh Mijia Bedside Lamp 3, chỉnh 16 triệu màu, giá chỉ khoảng 1 triệu đồng

Mijia Bedside Lamp 3 có độ sáng từ dưới 1 đến 570 lumen, hỗ trợ điều khiển bằng cử chỉ, giọng nói và kết nối hệ sinh thái nhà thông minh Xiaomi.

Xiaomi vừa giới thiệu Mijia Bedside Lamp 3, mẫu đèn ngủ thông minh mới tập trung vào khả năng chiếu sáng dịu nhẹ, phục vụ nhu cầu thư giãn và nghỉ ngơi. Sản phẩm hỗ trợ điều chỉnh 16 triệu màu, nhiều hiệu ứng ánh sáng cùng khả năng kết nối với hệ sinh thái thiết bị thông minh của hãng.

Đèn sử dụng hệ thống LED toàn phổ được nâng cấp, với chỉ số tương đồng phổ ánh sáng mặt trời (GFC) trên 0,98 và chỉ số hoàn màu Ra90. Độ sáng có thể điều chỉnh từ dưới 1 lumen đến tối đa 570 lumen, đáp ứng nhu cầu từ chiếu sáng ban đêm đến đọc sách.

Mijia Bedside Lamp 3 cung cấp các tông màu pastel với độ bão hòa thấp, đi kèm những chế độ dựng sẵn như núi tuyết, rừng, tông xanh, hoàng hôn và bầu trời quang đãng. Người dùng có thể lựa chọn 11 hiệu ứng động và 7 hiệu ứng tĩnh.

Phần đỉnh đèn hỗ trợ cảm ứng trên toàn bộ bề mặt. Người dùng có thể chạm để bật đèn, nhấn giữ hoặc đưa tay phía trên để chuyển đổi giữa các hiệu ứng cài sẵn.

Thiết kế chiếu sáng 360 độ sử dụng bộ khuếch tán bên trong và vật liệu khuếch tán nhập khẩu nhằm phân bổ ánh sáng đồng đều hơn. Phần chụp bên ngoài được phủ lớp sơn mờ. Sản phẩm cũng đạt chứng nhận TÜV SÜD, phân loại IEC RG0 về nguy cơ ánh sáng xanh và chứng nhận chống nhấp nháy theo IEEE.

Thông qua ứng dụng Mi Home, người dùng có thể thiết lập lịch "Morning Wake-up" để ánh sáng tăng dần vào buổi sáng, hoặc "Soft Light for Sleep" để đèn giảm độ sáng xuống mức thấp, phù hợp trước giờ ngủ. Thiết bị hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói Xiao Ai và có thể kết hợp với loa thông minh hoặc khóa cửa để tự động hóa các hoạt động trong nhà.

Mijia Bedside Lamp 3 hiện đã được niêm yết trên nền tảng Xiaomi Youpin và sẽ mở gọi vốn cộng đồng từ ngày 28/10/2026. Giá trong đợt gọi vốn là 269 tệ, tương đương khoảng 994.000 đồng.

M.Đức