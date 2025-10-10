Xiaomi vừa công bố chương trình mở bán Redmi Pad 2 Pro Series tại Việt Nam, gồm hai phiên bản: Redmi Pad 2 Pro và Redmi Pad 2 Pro 5G. Dòng sản phẩm mới được định vị ở phân khúc tầm trung, tập trung vào trải nghiệm học tập, làm việc và giải trí di động.

Redmi Pad 2 Pro Series được trang bị màn hình 12,1 inch độ phân giải 2,5K (2560 × 1600), tần số quét thích ứng 120Hz và hỗ trợ Dolby Vision. Đây là mẫu máy tính bảng có kích thước màn hình lớn nhất của Xiaomi tại Việt Nam. Sản phẩm đạt ba chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland, gồm Low Blue Light, Flicker-Free và Circadian Friendly, giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Về âm thanh, máy tích hợp hệ thống bốn loa đạt chuẩn Dolby Atmos và Hi-Res Audio, cho âm lượng lớn và độ chi tiết cao. Thiết bị vẫn giữ cổng tai nghe 3,5 mm truyền thống, phù hợp với người dùng thích nghe nhạc bằng tai nghe có dây.

Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin 12.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 33W và sạc ngược 27W. Theo công bố của hãng, Redmi Pad 2 Pro có thể phát video liên tục hơn 14 giờ hoặc nghe nhạc 105 giờ.

Cả hai phiên bản đều sử dụng vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 sản xuất trên tiến trình 4nm, đi kèm RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB, hỗ trợ mở rộng đến 2TB. Máy chạy trên nền tảng HyperOS 2, cho phép kết nối liền mạch với các thiết bị khác trong hệ sinh thái Xiaomi như điện thoại, laptop hay TV thông qua các tính năng đồng bộ clipboard, chia sẻ mạng di động và gọi điện trực tiếp.

Phiên bản Redmi Pad 2 Pro 5G hỗ trợ cả nanoSIM và eSIM, cho phép kết nối mạng di động tốc độ cao và linh hoạt hơn khi di chuyển. Ngoài ra, sản phẩm tương thích với các phụ kiện như bút cảm ứng Redmi Smart Pen, bàn phím Redmi Pad 2 Pro Keyboard và bao da gập linh hoạt.

Tại Việt Nam, Redmi Pad 2 Pro Series có các tùy chọn màu Xám Graphite, Bạc Silver và Tím Lavender.

- Redmi Pad 2 Pro (6GB + 128GB) có giá 7,99 triệu đồng, mở bán từ 17/10/2025. Người dùng đặt trước từ 10 - 16/10 sẽ được ưu đãi 1 triệu đồng.

- Redmi Pad 2 Pro (8GB + 256GB) kèm bàn phím có giá 10,69 triệu đồng, ưu đãi đặt trước 1,2 triệu đồng.

- Redmi Pad 2 Pro 5G (6GB + 128GB) có giá 9,49 triệu đồng, mở bán từ 7/11/2025, ưu đãi đặt trước 1 triệu đồng.

Khách hàng khi mua sản phẩm được hưởng chính sách trả góp 0% lãi suất và bảo hành chính hãng 18 tháng. Bạn đọc có thể tham khảo các dòng sản phẩm mới ra mắt của Xiaomi, bao gồm Xiaomi Pad Mini nhỏ gọn, Smart Band 10 Glimmer Edition, Xiaomi 15T và 15T Pro... tại gian hàng chính hãng của Xiaomi trên Shopee Mall và Lazada Mall. Trong ngày 10/10 có nhiều chương trình giảm giá sâu khi áp dụng mã giảm giá lớn và ưu đãi thanh toán.