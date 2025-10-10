Xiaomi, Oppo, Samsung lại "mệt" vì "kẻ ngáng đường" mới, giá chưa đến 5.7 triệu đồng

Ngày 10/10/2025, TECNO ra mắt SPARK 40 Pro+, chính thức hoàn thiện dải sản phẩm SPARK 40 Series tại thị trường Việt Nam với đầy đủ các phiên bản SPARK 40, SPARK 40C, SPARK 40 Pro & SPARK 40 Pro+.

TECNO SPARK 40 Pro+ là thiết bị đầu tiên trên toàn cầu tích hợp bộ xử lý MediaTek Helio G200, chipset 4G thế hệ mới được chế tạo trên tiến trình 6nm tiên tiến của TSMC . Bộ vi xử lý này sở hữu cấu trúc CPU tám nhân mạnh mẽ, bao gồm hai nhân hiệu năng cao Cortex-A76 xung nhịp 2.2 GHz và sáu nhân tiết kiệm năng lượng Cortex-A55 xung nhịp 2.0 GHz, mang lại khả năng phản hồi và xử lý đa nhiệm tốc độ hơn. MediaTek Helio G200 cũng hỗ trợ công nghệ DCSAR, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả kết nối mạng ngay cả trong môi trường tín hiệu phức tạp hoặc yếu.

SPARK 40 Pro+ có khả năng hiển thị độ phân giải lên đến 1,5K trên tấm nền AMOLED cong kích thước 6,78 inch. Màn hình này còn được trang bị tần số quét 144Hz siêu mượt, đảm bảo thao tác vuốt chạm liền mạch. Với khả năng hỗ trợ độ sáng tối đa lên đến 4500 Nit, màn hình hiển thị hình ảnh giàu chi tiết và rõ nét.

TECNO ra mắt SPARK 40 Pro+.

Mỏng Nhẹ

Điểm ấn tượng mạnh mẽ của SPARK 40 Pro+ nằm ở ngôn ngữ thiết kế với độ dày thân máy chỉ 6,49mm và trọng lượng vỏn vẹn 160g. Tương tự với màn hình trước, mặt lưng sau của SPARK 40 Pro+ cũng được xử lý cong 3D đối xứng.

Về màu sắc, SPARK 40 Pro+ có ba lựa chọn phù hợp từng cá tính: Đen Thiên Hà (Mạnh mẽ, bí ẩn như vũ trụ); Xanh Địa Cực (Tươi mát, căng tràn nhựa sống) và Xám Mặt Trăng (Biểu tượng của sự thanh lịch, hướng đến lối sống bền vững, cao cấp).

Độ bền của thiết bị được củng cố vượt trội với chuẩn kháng nước & bụi IP64 và lớp kính cường lực Corning GG7i, giúp tăng khả năng bảo vệ khi rơi rớt lên đến 2m (khi sử dụng ốp bảo vệ kèm theo trong hộp).

Trái ngược với ngoại hình siêu mỏng, hãng đã trang bị cho SPARK 40 Pro+ viên Pin dung lượng 5200mAh, có thể chịu được hơn 2000 chu kỳ sạc, đảm bảo vẫn còn hơn 80% dung lượng sau hơn 5 năm sử dụng. Bên cạnh sạc siêu nhanh có dây 45W (sạc đầy 100% trong 55 phút), SPARK 40 Pro+ còn hỗ trợ sạc không dây 30W cùng khả năng sạc ngược không dây 5W.

Người dùng có thể thực hiện cuộc gọi miễn phí và gửi tin nhắn văn bản/thoại thông qua kết nối Bluetooth giữa các thiết bị trong phạm vi 500 mét, cực kỳ hữu ích khi thám hiểm ngoài trời hoặc ở những nơi tín hiệu di động kém. Máy còn được trang bị Super WiFi 2.0 (với ăng-ten kép) và GPS 2.0 cải tiến, đảm bảo kết nối mạng và định vị luôn liên tục, chính xác.

Thiết bị sở hữu bộ nhớ trong lên tới 256GB cùng khả năng mở rộng RAM linh hoạt, đạt tổng dung lượng 16GB (8GB vật lý + 8GB mở rộng), đảm bảo không gian lưu trữ rộng rãi.

Máy trang bị sạc nhanh.

Hệ sinh thái AI

Các tính năng có thể nhắc đến trên chiếc điện thoại này gồm: Hỏi Ella (AI Assistant): Trợ lý AI thông minh, hỗ trợ dịch cuộc gọi, tóm tắt văn bản, chỉnh sửa nội dung hoặc công cụ hình ảnh.

Xóa AI 2.0 & Trình mở rộng sổ ảnh AI: Các công cụ chỉnh sửa hình ảnh thông minh cho phép loại bỏ các chi tiết không mong muốn khỏi ảnh một cách dễ dàng và mở rộng khung ảnh bằng thuật toán tạo sinh.

Viết AI & Dịch AI: Cung cấp Trình tạo văn bản, Hiệu đính và Tóm tắt để hỗ trợ công việc. Dịch AI hỗ trợ dịch thuật hai chiều theo thời gian thực (136 ngôn ngữ văn bản, 44 ngôn ngữ giọng nói) giúp giao tiếp xuyên ngôn ngữ dễ dàng.

Camera EIS 50MP: Camera chính siêu rõ nét 50MP được trang bị công nghệ chống rung điện tử EIS và thuật toán miền AI RAW, đảm bảo hình ảnh rõ nét, chi tiết được khôi phục chính xác trong cả cảnh chụp ngược sáng và ban đêm. Bên cạnh đó, tính tính năng chụp ảnh chuyển động Flashsnap trên SPARK 40 Pro cũng là trợ thủ đắc lực dành cho các tín đồ yêu thích sáng tạo nội dung, chụp ảnh trong điều kiện chuyển động.

Từ ngày 10/10/2025, TECNO SPARK 40 Pro+ sẽ chính thức được mở bán, với phiên bản 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong có giá niêm yết là 5.690.000 VNĐ.



