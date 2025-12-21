Redmi 15 5G được Xiaomi định vị rất rõ ở phân khúc phổ thông: một chiếc smartphone tập trung vào thời lượng pin và những tính năng "dùng được hằng ngày". Điểm nổi bật nhất vẫn là viên pin dung lượng lên tới 7.000mAh, con số hiếm gặp trên điện thoại giá rẻ. Với nhu cầu cơ bản như lướt web, mạng xã hội, xem video hay liên lạc thường xuyên, mức pin này mang lại cảm giác yên tâm, đặc biệt với người không muốn phải sạc máy mỗi ngày.

Redmi 15 5G ra mắt, model nâng cấp của Redmi 15 4G ra mắt cách đây vài tháng

So với Redmi 15 bản 4G ra mắt trước đó vài tháng, Redmi 15 5G không thay đổi nhiều về triết lý sản phẩm, nhưng lại được nâng cấp đúng vào những điểm quan trọng. Thứ nhất là kết nối 5G, giúp máy sẵn sàng hơn cho hạ tầng mạng di động đang dần phổ biến tại Việt Nam. Thứ hai là NFC, tính năng vốn còn thiếu trên khá nhiều smartphone giá rẻ. Trong thực tế, NFC không chỉ phục vụ thanh toán không chạm mà còn tiện khi sử dụng các ứng dụng định danh điện tử như VNeID, cho phép quét thông tin nhanh gọn hơn mà không cần thao tác rườm rà.

Tổng thể thiết kế của Redmi 15 5G gần như không đổi so với model 4G

Về cấu hình, Redmi 15 5G sử dụng con chip Snapdragon 6s Gen 3, đi kèm RAM và bộ nhớ trong ở mức vừa đủ cho nhu cầu phổ thông. Trải nghiệm thực tế hướng tới sự ổn định hơn là hiệu năng cao: máy đáp ứng tốt các tác vụ thường ngày, còn với game nặng hay xử lý đồ họa cao, đây không phải là nhóm người dùng mà sản phẩm nhắm tới. Camera chính 50MP và camera trước 8MP cũng ở mức "đủ dùng", phù hợp chụp ảnh sinh hoạt, ghi lại khoảnh khắc hằng ngày thay vì chạy theo chất lượng nhiếp ảnh cao cấp.

Để hỗ trợ 5G, máy dùng chip Snapdragon của Qualcomm

Redmi 15 5G là một chiếc máy hiếm hoi trong phân khúc có hỗ trợ 5G kèm pin lên tới 7.000mAh. Đây có lẽ là chiếc smartphone duy nhất hội tụ những ưu điểm hiếm có khó tìm này ở mức giá hơn 4 triệu chính hãng

Điểm khiến Redmi 15 5G trở nên đáng chú ý nằm ở mức giá thực tế khi mua. Giá niêm yết của máy ở phân khúc phổ thông, nhưng trong các đợt sale cuối tháng, đặc biệt giai đoạn từ ngày 20 đến 25, giá bán sau ưu đãi có thể chỉ còn hơn 4 triệu đồng, tùy phiên bản và kênh phân phối. So với bản 4G, mức chênh lệch không lớn, trong khi người dùng nhận thêm 5G và NFC, những nâng cấp mang tính lâu dài.

Giá sale của Redmi 15 5G chỉ hơn 4 triệu đồng, mua ngày thành viên 20 trên Shopee còn được hoàn tới 200.000 xu

Ở tầm giá này, việc có một chiếc smartphone pin 7.000mAh, hỗ trợ 5G và NFC là điều không dễ tìm. Redmi 15 5G vì thế phù hợp với nhóm người dùng ưu tiên pin bền, cần một thiết bị ổn định để dùng hằng ngày, ít phải lo sạc, đồng thời vẫn có các tính năng kết nối mới để không bị "tụt hậu" trong vài năm tới.

Bạn đọc có thể tham khảo giá bán chính hãng đang giảm mạnh của Redmi 15 5G tại gian hàng chính hãng Xiaomi Store Vietnam trên Shopee Mall.