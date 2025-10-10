Ngày 10/10, POCO giới thiệu mẫu smartphone POCO M7 tại thị trường Việt Nam. Thiết bị thuộc dòng M Series, nổi bật với pin Silicon Carbon 7.000mAh, màn hình 6,9 inch FHD+ tần số quét 144Hz và vi xử lý Snapdragon 685.

POCO M7 ra mắt người dùng Việt: Thiết kế độc đáo, màn hình lớn, pin silicon-carbon 7.000mAh mà giá sale mở bán chỉ hơn 3 triệu đồng

Theo nhà sản xuất, công nghệ pin Silicon Carbon giúp tăng mật độ năng lượng, cho phép thiết bị đạt thời lượng sử dụng lên đến hai ngày sau mỗi lần sạc. Viên pin này vẫn duy trì hơn 80% dung lượng sau 1.600 chu kỳ sạc. POCO M7 hỗ trợ sạc nhanh 33W và sạc ngược 18W, đi kèm công nghệ Battery Health 4.0 giúp kéo dài tuổi thọ pin.

Thiết bị sử dụng màn hình 6,9 inch, độ phân giải FHD+ cùng công nghệ AdaptiveSync, cho phép điều chỉnh linh hoạt tần số quét đến 144Hz. Màn hình đạt chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland, hạn chế ánh sáng xanh và hiện tượng nhấp nháy.

Hệ thống âm thanh được nâng cấp với loa đạt chứng nhận Hi-Res Audio, công suất lớn hơn thế hệ trước.

Về thiết kế, POCO M7 có ba phiên bản màu: Bạc, Xanh dương và Đen, với mặt lưng hoàn thiện dạng nổi cùng khung máy bo cong. Máy đạt chuẩn kháng bụi, nước IP64 và giữ được độ mỏng dù tích hợp viên pin 7.000mAh.

3 tùy chọn màu sắc của POCO M7

POCO M7 trang bị chip Snapdragon 685, RAM tối đa 16GB (bao gồm RAM ảo) và hỗ trợ mở rộng bộ nhớ đến 2TB. Máy chạy hệ điều hành HyperOS 2, tích hợp Google Gemini và tính năng Circle to Search.

Camera chính của máy có độ phân giải 50MP, đi kèm các chế độ chụp ban đêm, selfie và ảnh động. Camera trước 8MP hỗ trợ góc chụp rộng.

POCO M7 chính thức mở bán trong dịp Mega Sale 10/10 với hai phiên bản: 6GB + 128GB giá 4,29 triệu đồng (giá niêm yết 4,59 triệu) và 8GB + 256GB giá 5,29 triệu đồng (giá niêm yết 5,59 triệu). Trong giai đoạn từ 10/10 đến 30/10/2025, người mua trên các nền tảng trực tuyến có thể nhận ưu đãi thêm qua chương trình flash sale, với giá giảm xuống lần lượt còn 3,64 triệu đồng và 4,49 triệu đồng. Bạn đọc có thể tham khảo giá bán POCO M7 đang sale lớn trong ngày 10/10 tại Shopee Mall và Lazada Mall, áp mã giảm giá và ưu đãi thanh toán giảm còn hơn 3 triệu đồng.

Người dùng khi mua máy được áp dụng chính sách freeship, trả góp 0% lãi suất và bảo hành chính hãng 18 tháng.