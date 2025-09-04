Ngày 1/9, POCO chính thức giới thiệu mẫu điện thoại C85, sản phẩm mới thuộc dòng C-series hướng đến phân khúc phổ thông. Giống như các thiết bị cùng dòng, POCO C85 không hỗ trợ kết nối 5G.

Máy được trang bị vi xử lý MediaTek Helio G81-Ultra, kết hợp với RAM 6 GB hoặc 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB hoặc 256 GB. Màn hình của thiết bị có kích thước 6,9 inch, độ phân giải 720 x 1600 pixel, hỗ trợ tần số quét 120 Hz cùng độ sáng cực đại 810 nit.

Hệ thống camera bao gồm camera sau độ phân giải 50 MP và camera trước 8 MP. Viên pin dung lượng 6.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 33W, hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Ngoài ra, POCO C85 còn có cảm biến vân tay tích hợp ở phím nguồn, jack tai nghe 3.5 mm và khả năng kháng bụi, chống bắn nước đạt chuẩn IP64. Máy nặng 205 g, kích thước 171,56 x 79,47 x 7,99 mm, đi kèm ba tùy chọn màu sắc gồm đen, tím và xanh lá.

Theo ghi nhận, POCO C85 thực chất chính là "bản sao" của Redmi 15C 4G ra mắt hồi đầu tháng 8. Ngoại trừ thương hiệu và một vài lựa chọn màu sắc, hai thiết bị này gần như giống nhau hoàn toàn.

POCO C85 lên kệ chính hãng tại thị trường Việt Nam với giá niêm yết khởi điểm từ 3,39 triệu đồng cho model 6GB/128GB. Sản phẩm hiện có thể đặt mua trên Shopee Mall qua gian hàng chính hãng Xiaomi hoặc trên trang cửa hàng trực tuyến Mi.com. Ngoài POCO C85, Xiaomi gần đây cũng giới thiệu mẫu Redmi 15 4G với thiết kế trẻ trung, pin silicon carbon dung lượng khủng lên tới 7.000mAh đầu tiên tại Việt Nam mà giá chỉ 4 - 5 triệu đồng, hay mẫu Redmi Note 15 series cũng sẽ sớm được ra mắt chính thức tới người dùng Việt trong thời gian tới.