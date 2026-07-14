Xiaomi hé lộ SUV cỡ lớn Sky Nomad N90 với khoang nội thất xoay 180 độ

Xiaomi vừa lộ diện mẫu SUV Sky Nomad N90 sử dụng hệ truyền động EREV cho hành trình hơn 1.500 km, đi kèm khoang cabin có thể xoay ghế đối diện nhau như phòng họp.

Video minh họa quá trình khoang cabin chuyển đổi linh hoạt.

Dữ liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc xác nhận mẫu xe thuộc chuỗi sản phẩm mới của Xiaomi mang tên Sky Nomad. Khác biệt lớn nhất của Sky Nomad N90 so với hai dòng xe thuần điện trước đây của hãng là sử dụng hệ truyền động hybrid mở rộng phạm vi (EREV). Xe hướng tới nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài hoặc yêu thích dã ngoại, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với các dòng SUV cỡ lớn cao cấp hiện nay.

Ngoại thất vuông vức tích hợp cảm biến LiDAR.

Sky Nomad N90 là mẫu xe có kích thước lớn nhất của hãng từ trước đến nay, với chiều dài tổng thể vượt mức 5.300 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.100 mm. Ngoại thất xe mang thiết kế vuông vức của dòng SUV 7 chỗ hạng sang. Trên nóc xe được trang bị cụm cảm biến LiDAR nhô cao để phục vụ hệ thống lái tự động nâng cao. Riêng phiên bản chuyên dụng phục vụ mục đích dã ngoại có sẵn bộ lều xếp tích hợp gọn gàng trên trần xe.

Hàng ghế trước xoay 180 độ kết hợp bàn trượt tạo không gian sinh hoạt cơ động.

Điểm nhấn của xe nằm ở thiết kế sơ đồ kiến trúc khoang cabin linh hoạt. Bản vẽ kỹ thuật cho thấy hai ghế hàng trước có thể xoay ngược một góc 180 độ đối diện trực diện với hàng ghế sau. Khi kết hợp cùng bàn gấp cơ động trượt dọc trên trục sàn xe, khoang xe lập tức biến thành phòng họp di động hoặc không gian sinh hoạt chung. Khách hàng có thể lựa chọn cấu hình không gian 5 chỗ hoặc 7 chỗ tối ưu cho gia đình.

Hệ thống vận hành của xe gồm động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L đóng vai trò thuần túy làm máy phát điện để sạc cho cụm pin nhiên liệu phía sau. Xe dẫn động bốn bánh (AWD) nhờ hai mô-tơ điện kết hợp, cho tổng công suất tối đa 421 mã lực. Cụm pin LFP 76 kWh giúp xe chạy thuần điện được 363 đến 370 km theo tiêu chuẩn WLTC trước khi máy phát kích hoạt. Khi đổ đầy bình xăng và sạc đầy pin, công nghệ EREV giúp tổng hành trình di chuyển tích lũy của xe vượt mức 1.500 km.

Dự kiến, mẫu SUV đầu bảng này sẽ ra mắt thị trường toàn cầu vào cuối năm nay.