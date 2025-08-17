Họ là những người sinh ra cùng Internet, trưởng thành với mạng xã hội và xem smartphone không chỉ là một thiết bị liên lạc, mà là một phần không thể tách rời của bản sắc cá nhân. Họ là Gen Z, thế hệ đang chiếm tỷ trọng lớn và định hình lại luật chơi của phân khúc smartphone phổ thông. Với Gen Z, một chiếc điện thoại không chỉ cần mạnh, nó còn phải đẹp; không chỉ cần rẻ, nó còn phải "chất".

Nắm bắt được nghịch lý này, Xiaomi, vốn đã rất thành công với công thức "hiệu năng trên giá thành", đang thực hiện một cuộc lột xác chiến lược cho dòng Redmi Note. Đây không còn là cuộc chiến về thông số, mà là hành trình giải mã một "công thức" phức tạp hơn để chinh phục thế hệ người dùng sẽ quyết định tương lai của thị trường.

Gen Z muốn gì ở một chiếc smartphone?

Để bán được hàng cho Gen Z, trước hết phải hiểu họ. Thế hệ này có những yêu cầu rất khác biệt so với các thế hệ trước.

"Mặt tiền" là ưu tiên: Thiết kế không còn là yếu tố phụ. Một chiếc điện thoại với ngoại hình lỗi thời, dù cấu hình mạnh đến đâu, cũng khó lọt vào mắt xanh của Gen Z. Họ cần một thiết bị có thể tự tin đặt lên bàn cà phê, một phụ kiện thời trang thể hiện cá tính.

Camera là công cụ sáng tạo: Với Gen Z, camera không chỉ để chụp ảnh kỷ niệm. Nó là công cụ để tạo ra nội dung trên TikTok, Instagram, để thể hiện bản thân và kết nối với thế giới. Vì vậy, chất lượng camera, các tính năng AI thông minh và khả năng quay video được đặt lên hàng đầu.

Hiệu năng là trải nghiệm liền mạch: Là thế hệ của game mobile và đa nhiệm, Gen Z không chấp nhận sự giật lag. Trải nghiệm chơi game, lướt web, chuyển đổi ứng dụng phải mượt mà và tức thời.

Yêu cầu tiệm cận cao cấp, nhưng ngân sách lại nằm ở phân khúc phổ thông. Đây chính là bài toán hóc búa mà mọi thương hiệu, bao gồm cả Xiaomi, phải tìm ra lời giải.

"Đáp án" từ Xiaomi

Đối mặt với những yêu cầu từ Gen Z, Xiaomi đang tinh chỉnh lại "công thức" thành công của mình. Hãng không từ bỏ DNA "giá hợp lý", mà khoác lên nó một lớp áo mới toàn diện hơn, đúng như chia sẻ của đại diện hãng là "tái định nghĩa chuẩn mực smartphone phổ thông toàn diện, mang đến trải nghiệm tiệm cận cao cấp, nhưng vẫn giữ tinh thần trẻ trung và thời thượng".

1. Thiết kế "bắt trend": Thay vì những màu sắc an toàn, Redmi Note 14 Series ra mắt với những phiên bản màu độc đáo như Vàng Sa Mạc. Đây không chỉ là một lựa chọn màu sắc, mà là một động thái chiến lược cho thấy Xiaomi đang lắng nghe và bắt kịp ngôn ngữ thời trang của người trẻ.

2. Camera AI trao quyền sáng tạo: Việc trang bị camera AI lên tới 200MP và tích hợp hàng loạt tính năng AI tiên tiến trên một dòng máy phổ thông là nước đi chiến lược. Xiaomi hiểu rằng đây là cách trao vào tay Gen Z một công cụ sáng tạo nội dung mạnh mẽ, giúp họ hiện thực hóa các ý tưởng mà không cần đến những thiết bị đắt đỏ.

3. Trải nghiệm toàn diện, không thừa thãi: Hãng vẫn duy trì thế mạnh về hiệu năng ổn định, nhưng đồng thời cũng chú trọng hơn đến độ bền và các yếu tố trải nghiệm nhỏ nhặt, những thứ giúp người dùng trẻ yên tâm sử dụng máy trong một thời gian dài.

Công thức này không chỉ giúp Xiaomi bán được hàng, mà còn đặt họ vào vị thế ứng cử viên nặng ký cho hạng mục "Thiết bị Công nghệ Đại chúng Xuất sắc" tại Better Choice Awards 2025, nơi tiêu chí "Sức lan tỏa thị trường" và "tác động tới phần đông người dùng" được đặt lên hàng đầu.

Cuộc đua chinh phục thế hệ Z chỉ mới bắt đầu

Bằng việc thấu hiểu và đáp ứng những yêu cầu khắt khe của Gen Z, Xiaomi đang cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ, từ một "ông vua cấu hình" trở thành một thương hiệu tạo ra phong cách sống. Hãng đã và đang giải mã thành công "công thức Gen Z", ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, thị hiếu của Gen Z luôn biến đổi. Cuộc chiến chinh phục thế hệ người dùng quan trọng này sẽ là trận địa chính của phân khúc phổ thông trong những năm tới, đòi hỏi các thương hiệu phải liên tục đổi mới và lắng nghe. Liệu "công thức" hiện tại có đủ để Xiaomi tiếp tục tỏa sáng tại sân khấu Better Choice Awards 2025? Chỉ có thời gian, và những lá phiếu của chính thế hệ Z, mới có thể đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính. Với chủ đề trong năm nay "Vươn mình bứt phá" cùng tinh thần xuyên suốt "Tự hào Việt Nam", giải thưởng khẳng định tinh thần vượt qua mọi giới hạn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phá bỏ rào cản cũ. Better Choice Awards tôn vinh những doanh nghiệp, sản phẩm tiên phong sáng tạo, tạo khác biệt và phục vụ đúng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại - hướng tới phát triển bền vững và giá trị thiết thực. Giải thưởng đã khởi động vào 7/8/2025, sẽ tổ chức Gala trao giải vào ngày 3/10/2025. Hiện tại Better Choice Awards đang bước vào giai đoạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia đề cử đến hết ngày 1/9/2025. Mọi thắc mắc trong quá trình chuẩn bị và thủ tục để gửi hồ sơ đề cử, vui lòng liên hệ SĐT: 093.981.7900 và email hanhvithi@admicro.vn (Ms .Vi Hạnh)



