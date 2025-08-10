Xiaomi dè chừng: vivo ra mắt điện thoại pin 8.000mAh, chip Dimensity 9400+, giá chỉ hơn 8 triệu

Ngày 7/8, iQOO, một thương hiệu của vivo, đã chính thức công bố mẫu smartphone Z10 Turbo+ tại thị trường Trung Quốc. Đây là phiên bản mới nhất trong dòng Z10, bên cạnh Z10 Turbo và Z10 Turbo Pro đã được giới thiệu trước đó.

Z10 Turbo+ nổi bật với màn hình AMOLED 6.78 inch, độ phân giải 1260x2800 pixel và tần số quét 144Hz, đảm bảo mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà và sắc nét. Sức mạnh của máy đến từ vi xử lý Dimensity 9400+ của MediaTek, với các tùy chọn RAM 12GB hoặc 16GB và bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là viên pin dung lượng 8.000mAh, một con số hiếm thấy trên các mẫu điện thoại hiện nay, hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 90W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng.

Về camera, thiết bị được trang bị hệ thống ba camera với cảm biến chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS), ống kính góc siêu rộng 8MP và camera selfie 16MP ở mặt trước. Máy sử dụng cảm biến vân tay quang học đặt trong màn hình.

Z10 Turbo+ có ba phiên bản màu sắc gồm xám, trắng và vàng/be (gold/beige), với kích thước tổng thể 163,72 x 75,88 x 8,16 mm và trọng lượng 212g. Thiết bị vận hành trên nền tảng Android 15 với giao diện OriginOS 15 tùy biến của vivo.

Mức giá tại Trung Quốc được công bố như sau: Phiên bản 12GB RAM và 256GB ROM có giá 2.299 tệ (8.39 triệu đồng), phiên bản 12GB RAM và 512GB ROM có giá 2.699 tệ (9.85 triệu đồng), phiên bản 16GB RAM và 256GB ROM có giá 2.499 tệ (9.12 triệu đồng), và phiên bản 16GB RAM và 512GB ROM có giá 2.999 tệ (10.95 triệu đồng).

Hiện chưa rõ iQOO có kế hoạch phân phối Z10 Turbo+ ra thị trường quốc tế hay không. Tuy nhiên, với cấu hình mạnh mẽ, pin dung lượng lớn và mức giá hợp lý, đây là một trong những lựa chọn đáng chú ý tại phân khúc tầm trung nếu được mở bán rộng rãi.