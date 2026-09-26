Xiaomi 18 Pro bị chê màn hình xuống cấp rõ rệt so với Xiaomi 17 Ultra vì tính năng chống nhìn trộm

Tính năng chống nhìn trộm bằng phần cứng trên Xiaomi 18 Pro được kỳ vọng tăng tính riêng tư, nhưng một so sánh thực tế cho thấy công nghệ này có thể đánh đổi độ sáng, góc nhìn và chất lượng hiển thị.

Màn hình chống nhìn trộm trở thành điểm gây tranh cãi

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max năm nay là màn hình chống nhìn trộm tích hợp ở cấp độ phần cứng. Công nghệ này hoạt động tương tự giải pháp mà Samsung từng đưa lên Galaxy S26 Ultra, giúp hạn chế khả năng quan sát nội dung màn hình từ các góc nghiêng.

Tuy nhiên, đặc tính của công nghệ chống nhìn trộm ở cấp độ phần cứng cũng khiến nó có nguy cơ ảnh hưởng tới chất lượng hiển thị tổng thể. Điều tương tự từng được ghi nhận trên Galaxy S26 Ultra khi so sánh với một số mẫu smartphone sử dụng tấm nền OLED cao cấp nhưng không có lớp chống nhìn trộm tương tự.

Trên Xiaomi 18 Pro, vấn đề này tiếp tục được nhắc tới sau khi leaker Ice Universe đăng tải video so sánh trực tiếp màn hình của máy với Xiaomi 17 Ultra. Theo nhận xét của người này, màn hình OLED trên Xiaomi 18 Pro cho chất lượng hiển thị kém hơn đáng kể so với flagship thế hệ trước, ngay cả khi tính năng chống nhìn trộm đã được tắt.

Trong đoạn video so sánh, màn hình Xiaomi 18 Pro được cho là có độ sáng thấp hơn, đồng thời chất lượng hình ảnh suy giảm rõ hơn khi nhìn từ các góc nghiêng. Nguyên nhân được cho là đến từ cơ chế chống nhìn trộm hoạt động trực tiếp ở cấp độ điểm ảnh, vì vậy ảnh hưởng quang học vẫn tồn tại ngay cả khi người dùng không kích hoạt tính năng này.

Ice Universe gọi đây là "bước lùi không thể phủ nhận"

Sau khi xem xét khác biệt giữa hai thế hệ, Ice Universe cho rằng màn hình chống nhìn trộm có thể là một trong những quyết định gây tranh cãi nhất của Xiaomi trong năm nay. Leaker này gọi đây là một "bước lùi không thể phủ nhận" về chất lượng hiển thị và cho rằng Xiaomi nên đánh giá kỹ hơn trước khi tiếp tục áp dụng những công nghệ có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hình ảnh trên các mẫu flagship tiếp theo.

Màn hình chống nhìn trộm của Xiaomi 18 Pro/Pro Max được đánh giá là kém hơn nhiều so với Samsung.

Điểm đáng chú ý là Xiaomi 18 Pro đang bị đem so sánh với Xiaomi 17 Ultra, mẫu máy cao cấp của thế hệ trước vốn không sử dụng giải pháp chống nhìn trộm tương tự. Trong điều kiện nhìn thẳng, khác biệt có thể không quá rõ ràng, nhưng khi quan sát từ góc nghiêng, sự suy giảm về độ sáng và độ trong của hình ảnh trở nên dễ nhận thấy hơn.

Tranh cãi này cũng cho thấy một bài toán khó với các hãng smartphone cao cấp. Việc bổ sung khả năng bảo vệ nội dung khỏi ánh mắt của người xung quanh có thể hữu ích trong môi trường công cộng, nhưng người dùng lại phải chấp nhận một phần đánh đổi về độ trong, độ sáng và góc nhìn của màn hình.

Samsung có thể vẫn tiếp tục theo đuổi công nghệ này

Dù Xiaomi 18 Pro đang nhận phản hồi trái chiều, xu hướng trang bị màn hình chống nhìn trộm nhiều khả năng chưa dừng lại. Các thông tin rò rỉ trước đó cho biết Samsung có thể tiếp tục giữ công nghệ này trên Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro.

Nếu thông tin này chính xác, Samsung dường như vẫn ưu tiên yếu tố riêng tư thay vì loại bỏ tính năng để cải thiện tối đa độ trong quang học, độ sáng và góc nhìn. Trong khi đó, các biến thể thấp hơn của dòng Galaxy S27 được cho là sẽ không được trang bị màn hình chống nhìn trộm.

Với Xiaomi 18 Pro, tranh luận hiện tại cho thấy một tính năng mới chưa chắc luôn mang lại trải nghiệm tốt hơn ở mọi khía cạnh. Công nghệ chống nhìn trộm giải quyết được một nhu cầu thực tế, nhưng nếu những đánh đổi về chất lượng hiển thị đủ lớn, đây có thể tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi trên các flagship Android trong thời gian tới.