Xiaomi 17 Ultra có gì mới? Khám phá siêu phẩm camera Leica 200MP, chip Snapdragon 8 Elite, ưu đãi hotsale 8tr

Phân tích những nâng cấp đột phá trên Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra không chỉ đơn thuần là một chiếc smartphone, mà là một "trạm nhiếp ảnh di động" thực thụ với những công nghệ lần đầu xuất hiện:

Hệ thống Camera Leica 200MP - Zoom quang học 75x - 100x: Lần đầu tiên, một chiếc flagship sở hữu khả năng zoom quang học lên đến 100x mà vẫn giữ được độ chi tiết đáng kinh ngạc. Cảm biến 200MP giúp bạn bắt trọn mọi khoảnh khắc ở khoảng cách cực xa với độ nét hoàn hảo.

Cảm biến hình ảnh 1 inch & Công nghệ khử nhiễu LOFIC: Cảm biến kích thước siêu lớn 1 inch kết hợp cùng công nghệ LOFIC (Low Figure Integrated Circuit) giúp máy thu sáng vượt trội và xử lý dải tương phản động cực rộng. Những bức ảnh ngược sáng hay chụp đêm giờ đây sẽ có độ trong trẻo và chi tiết tuyệt đối.

Màn hình Xiaomi HyperRGB 3500 nits: Công nghệ hiển thị HyperRGB mang lại độ chính xác màu sắc chuyên nghiệp. Với độ sáng tối đa lên tới 3500 nits, màn hình Xiaomi 17 Ultra thách thức mọi nguồn sáng mạnh, đảm bảo hình ảnh luôn rực rỡ và rõ nét.

Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5: Sức mạnh từ con chip hàng đầu thế giới Android hiện nay giúp máy xử lý mượt mà mọi tác vụ đồ họa nặng, render video 8K và tối ưu hóa điện năng tiêu thụ một cách thông minh.

Pin 6000mAh công nghệ Xiaomi Surge Battery: Viên pin dung lượng lớn sử dụng công nghệ Silicon Carbon giúp tăng mật độ năng lượng, đảm bảo máy vẫn mỏng nhẹ nhưng thời lượng sử dụng bền bỉ suốt cả ngày dài.

Các phiên bản mở bán tại Thế Giới Di Động

Dòng Ultra năm nay tập trung vào phân khúc bộ nhớ cao cấp nhất để phục vụ nhu cầu nhiếp ảnh chuyên nghiệp:

Xiaomi 17 Ultra 5G 16GB/512GB: Lựa chọn cân bằng cho người dùng cao cấp.

Xiaomi 17 Ultra 5G 16GB/1TB: Không gian lưu trữ khổng lồ cho những thước phim và hình ảnh RAW chất lượng cao.

Thông tin chương trình khuyến mãi Hotsale tại TGDĐ

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu siêu phẩm với bộ quà tặng và ưu đãi đặc quyền lớn nhất năm:

Giảm ngay đến 8 triệu đồng trực tiếp vào giá bán.

Trả chậm 0% lãi suất: Giải pháp tài chính linh hoạt cho mọi khách hàng.

Thu cũ đổi mới (Trade-in): Trợ giá giảm thêm đến 5 triệu đồng.

Đặc quyền bảo hành và hậu mãi: 2 năm bảo hành tiêu chuẩn; 6 tháng bảo hành đối với màn hình; 6 tháng bảo hành tại nhà. Đặc quyền 1 đổi 1 trong 2 năm: Cam kết chất lượng cao nhất, chỉ áp dụng duy nhất đối với khách hàng mua Xiaomi 17 Ultra.

Ưu đãi giới hạn cho bản Limited: 100 khách hàng đầu tiên mua Xiaomi 17 Ultra Leica sẽ nhận được gói ưu đãi trị giá đến 25 triệu đồng cùng bộ kit camera chuyên nghiệp (tay cầm, nút bấm vật lý, vòng lọc sáng).

Hãy đến ngay hệ thống Thế Giới Di Động để trực tiếp trải nghiệm và trở thành những người đầu tiên sở hữu siêu quái vật nhiếp ảnh Xiaomi 17 Ultra!