Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án trốn thuế gây thiệt hại 743 tỷ đồng xảy ra tại 3 công ty Thành An Hà Nội, Danh và Tràng Thi. Tại phiên toà, HĐXX đã công bố đơn của bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết gửi từ nước ngoài về.

Theo đó, bị cáo Thuyết trình bày: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử với tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại 3 công ty, bị cáo không có mặt ở Việt Nam vì điều kiện khách quan.

Toàn cảnh phiên toà

Về nội dung vụ án, nội dung cáo trạng bị cáo Thuyết xác nhận phù hợp với diễn biến thực tế của 3 doanh nghiệp. Với chức danh giám đốc công ty Thành An nhưng trên thực tế, bị cáo Thuyết là chủ sở hữu duy nhất của 3 doanh nghiệp này. Bị cáo đã chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh, đồng thời chịu trách nhiệm chính.

Trong đơn, bị cáo Thuyết xác nhận hành vi vi phạm như truy tố, đồng thời tự nhận mình là người chịu trách nhiệm chính. Bị cáo Thuyết trình bày do hoàn cảnh khách quan, các con còn nhỏ đang học xa, là người duy nhất giám hộ cho các con nên chưa thể về nước. Bị cáo Thuyết cam kết sớm thu sếp trở về để chấp hành án và sẽ cố gắng để khắc phục tối đa các khoản thất thoát của Nhà nước.

Trước đó, trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Nhật Linh (Phó Tổng giám đốc Công ty Thành An, vợ bị cáo Thuyết) khai nhận, bị cáo phụ trách mảng nhân sự, hành chính, kế toán. Khi bắt đầu làm vào năm 2018, bị cáo Linh không biết việc công ty Thành An có 2 hệ thống kế toán.

Bị cáo Linh cũng thừa nhận việc Nguyễn Đăng Thuyết sang nước ngoài chăm sóc các con: "Khi anh Thuyết bỏ trốn, mọi công việc vẫn diễn ra như cũ. Thời điểm đó, anh Thuyết chưa bị khởi tố, nên anh Thuyết nói sang Mỹ để chăm sóc các con. Khi đó anh Thuyết liên hệ với bị cáo qua Viber và vẫn giao nhiệm vụ cho mọi người".

Bị cáo Nguyễn Nhật Linh thừa nhận nội dung cáo buộc của VKS và khai đã khắc phục được 10,5 tỉ đồng. Trong danh mục tài sản bị kê biên của bị cáo Thuyết, có 2-3 tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân.

Theo cáo buộc, các công ty Thành An Hà Nội, công ty Danh, công ty Tràng Thi đã sử dụng 19.167 số hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào dẫn đến làm giảm tiền thuế GTGT phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 62 tỷ đồng.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, Viện kiểm sát xác định 3 doanh nghiệp nói trên dùng hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo), được mua từ các công ty và của các hộ kinh doanh để hạch toán kế toán khi làm báo cáo tài chính, hạch toán chi phí xác định số thuế phải nộp, gây thiệt hại hơn 680 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền ngân sách Nhà nước bị thiệt hại trong vụ án là 743 tỷ đồng (thuế GTGT là 62 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp 680 tỷ đồng).

Giám đốc Thành An Hà Nội - Nguyễn Đăng Thuyết được xác định là chủ sở hữu và trực tiếp điều hành công ty Thành An Hà Nội, Danh và Tràng Thi. Bị can này đã trực tiếp chỉ đạo 3 công ty lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính theo dõi trên phần mềm FAST với mục đích trốn thuế.