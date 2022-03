Xét xử vụ "nói xấu" lãnh đạo tỉnh Quảng Trị: Tất cả bị hại đều vắng mặt

Kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho thấy chưa làm rõ được cá nhân quản trị và điều hành các trang Facebook Thu Hà, Quảng Trị 357, QUẢNG TRỊ 357. Ngoài ra, điều tra bổ sung cho thấy dù trong các bài viết đăng tải trên mạng xã hội có một số nội dung không đúng sự thật, xuyên tạc nhưng những nội dung này đều do các bị can thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau, không phải do họ tự bịa đặt.

Các bị can không xác định được độ xác thực của những thông tin này. Việc soạn thảo và cho đăng tải các bài viết có những nội dung trên lên mạng xã hội là nhằm mục đích nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của người khác nên không đủ yếu tố cấu thành tội "Vu khống".