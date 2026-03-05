Xét xử vụ án xuyên quốc gia: Phơi bày mạng lưới "ngân hàng ngầm" ở TPHCM

Ngày 5-3, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 19 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia với các tội danh "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".



"Rửa tiền" qua hệ thống hàng trăm công ty "ma"

Theo cáo trạng, nhóm bị cáo phạm tội "Rửa tiền" bao gồm: Mai Vũ Minh (SN 1995; quê Đắk Lắk), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989; quê Bình Định), Lê Thị Thắm (SN 1976; quê Bến Tre) cùng các đối tượng quốc tịch Nigeria như Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985) và Eneh Davidson Caleb (đang bỏ trốn).

Các bị cáo tại toà

Thủ đoạn của chúng là sử dụng công nghệ cao để xâm nhập email của các công ty nước ngoài, sau đó giả mạo địa chỉ email (chỉ sai lệch một ký tự) để lừa đối tác chuyển tiền vào các tài khoản tại Việt Nam.

Để tiếp nhận và xóa dấu vết dòng tiền bẩn, các bị cáo đã thành lập một mạng lưới công ty "ma" khổng lồ. Điển hình là bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy đã thành lập 112 công ty và thuê người lập thêm 116 công ty khác.

Quy trình chung là nhận tiền ngoại tệ từ nước ngoài, làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam, rút tiền mặt hoặc chuyển qua các tài khoản cá nhân khác để giao lại cho đồng bọn nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

"Ngân hàng ngầm" núp bóng cửa hàng yến sào và tiệm vàng

Song song với hoạt động rửa tiền, một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (chủ yếu là Campuchia và Trung Quốc) cũng vận hành quy mô lớn thông qua 2 mắt xích chính là cửa hàng yến sào và tiệm vàng.

Đối với nhóm cửa hàng Yến sào Kingfood (Công ty TNHH Thực phẩm Vua, phường Phú Thọ, TPHCM) do Phạm Văn Nhân (SN 1980; quê An Giang) và Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983; quê Phú Yên) điều hành, đã vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Campuchia hơn 304 tỉ đồng và hơn 4,8 triệu USD; chiều ngược lại từ Campuchia về Việt Nam là hơn 303 tỉ đồng và hơn 4,9 triệu USD.

Nhóm tiệm vàng Đức Long (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) do Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977; quê Đắk Lắk) tổ chức và điều hành. Từ tháng 12-2023 đến tháng 4-2024, Ngân đã thực hiện chuyển từ Campuchia về Việt Nam hơn 10,7 triệu USD và hơn 2.048 tỉ đồng; chiều ngược lại là hơn 8,1 triệu USD và 35 tỉ đồng.

Ngoài ra, Ngân còn cùng Đỗ Viết Đại (SN 1971; quê TPHCM) giúp bị cáo Trần Huy Thông (SN 1963; quê TPHCM) chuyển trái phép 150.000 USD sang Trung Quốc để chi trả chi phí du lịch cho 130 đại lý.