Sáng nay (16/1), TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án Giả mạo công tác đưa hối lộ, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

HĐXX phiên tòa sáng nay 16/1.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà - Phó chánh tòa Hình sự TAND TPHCM làm chủ tọa.

HĐXX đã triệu tập 141 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; 141 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay 16/1.

Theo HĐXX, đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Hồ sơ vụ án lên tới gần 1,5 triệu bút lục, đựng trong 180 thùng hồ sơ.

Tại phiên tòa này, bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek), Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) sẽ bị xét xử về tội “Giả mạo trong công tác” và tội “Đưa hối lộ” . Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) bị xét xử về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.

96 bị cáo còn lại bị xét xử về tội “Giả mạo trong công tác”.

Một góc phòng xử án phiên tòa sáng nay 16/1.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, với mục đích thu hút khách hàng, nâng cao lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng đã bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành) về chủ trương làm phiếu kết quả thử nghiệm giả tỷ lệ chiết khấu cao, không gửi mẫu hoặc có gửi mẫu nhưng không chạy thử nghiệm mà vẫn cho kết quả đạt theo yêu cầu hoặc có mẫu và chạy thử nghiệm, nhưng sau đó chỉnh sửa chỉ tiêu cho đạt, chỉnh sửa thời gian theo yêu cầu.

Sau khi thống nhất, Hồ Thị Thanh Phương chỉ đạo 22 cán bộ, nhân viên dưới quyền gồm phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên Công ty TSL đưa thông tin cho khách hàng về việc Công ty TSL có chính sách hỗ trợ trả kết quả kiểm nghiệm nêu trên để tìm kiếm, lôi kéo khách hàng có nhu cầu kiểm nghiệm, thử nghiệm các chỉ tiêu sinh hóa đối với các mẫu sản phẩm để làm hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm để sản xuất, kinh doanh sản phẩm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước, thủy sản.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 16/1.

Từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Công ty TSL đã phát hành 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, với tổng số tiền thu lợi bất chính số tiền 117 tỷ đồng.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025, Hồ Thị Thanh Phương đã chỉ đạo 15 đối tượng là phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên Công ty Avatek phát hành 102.591 phiếu Kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính số tiền 83,7 tỷ đồng.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL) tại phiên tòa sáng nay 16/1.

Để xin được cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của Công ty TSL, Công ty Avatek, Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương, Nguyễn Hà Linh đã đưa cho Nguyễn Nam Khánh 3,3 tỷ đồng nhằm mục đích hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan. Nguyễn Nam Khánh chỉ chi bồi dưỡng, quà vào dịp lễ, tết cho một số cá nhân trong 5 năm, tổng số 920 triệu đồng, số tiền còn lại Khánh đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Từ năm 2020 đến tháng 4/2025, có 42/655 công ty, cá nhân làm dịch vụ môi giới liên hệ với lãnh đạo, nhân viên Công ty TSL, Công ty Avatek để làm phiếu kết quả thử nghiệm giả.