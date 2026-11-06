Xét xử phúc thẩm vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ 32 tỷ đồng

Sau phiên sơ thẩm, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hàng loạt cấp dưới của ông cũng có đơn xin cấp phúc thẩm giảm án.

Cựu Thứ trưởng và nhiều cán bộ xin giảm án

Sáng nay (6/11), Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) và một số bị cáo trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ này và Công ty Hoàng Long, cùng một số doanh nghiệp, đơn vị liên quan.

HĐXX có 3 thành viên do Thẩm phán Hoàng Mạnh Hùng làm Chủ tọa.

Sau phiên sơ thẩm, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan có đơn kháng cáo xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.

Cùng xin giảm nhẹ có bị cáo Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ); Nguyễn Gia Liêm, cựu Phó Cục trưởng; Lê Thanh Hà, cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc; Nguyễn Thành Hưng, cựu cán bộ văn phòng; Phan Thị Thu Trang, cựu cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo;

Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Thành Đô; Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám, Tổng Giám đốc Công ty cung ứng nguồn nhân lực JHL, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop 3.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan.

Cuối tháng 8/2026, TAND TP Hà Nội tuyên cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan mức án 12 năm tù; bị cáo Tống Hải Nam lĩnh 14 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng tội, các bị cáo Nguyễn Gia Liêm bị phạt 3 năm tù; Phạm Viết Hương lĩnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Thanh Hà lĩnh 4 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Lâm Sơn (cựu Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) bị phạt 6 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”.

Bị cáo Nghiêm Quốc Hưng bị phạt 5 năm tù; Phạm Thị Hạnh (vợ Hưng, Phụ trách bộ phận kế toán Công ty Hoàng Long) lĩnh 3 năm tù; Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona) lĩnh 3 năm tù; Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop3) lĩnh 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo còn lại bị tòa phạt thấp nhất từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 42 tháng tù.

Riêng bị cáo Hoàng Thị Hưởng (Trưởng phòng đối ngoại Nhật Bản 2, Công ty Hoàng Long) và Phương Trường Long (Trưởng phòng xuất khẩu lao động 3, Công ty Sona) được tuyên án bằng thời hạn tạm giam, trả tự do ngay tại tòa.

Về dân sự, HĐXX tuyên tịch thu toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính từ hành vi nhận hối lộ là hơn 30,2 tỷ đồng và hơn 241 tỷ đồng từ hành vi trốn thuế.

'Ngâm' hồ sơ, tạo 'rào cản' để nhận hàng chục tỷ đồng 'bôi trơn'

HĐXX cho rằng cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, chịu trách nhiệm người đứng đầu nhưng bỏ mặc cấp dưới "gây khó khăn" cho doanh nghiệp; bị cáo Tống Hải Nam giữ vai trò chính, chỉ đạo xuyên suốt; các bị cáo tại Cục Quản lý lao động ngoài nước mỗi người tham gia một khâu để nhận hối lộ.

Nhóm cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước bị kết luận đã kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài liệu nhiều lần, gây khó khăn khi doanh nghiệp xin cấp, cấp đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Các bị cáo trong vụ án.

Cụ thể, từ 2017 - 2025, với vai trò Cục trưởng, ông Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, chuyên viên Phòng Pháp chế, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc cấp đổi giấy phép.

Trong khi đó, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan được giao phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, biết tình trạng cán bộ kéo dài thời gian thẩm định để vòi tiền doanh nghiệp. Tuy nhiên, thay vì chấn chỉnh, ông Hoan nhiều lần nhận tiền do Tống Hải Nam đưa để ký giấy phép.

Kết quả điều tra xác định trong 8 năm, nhóm bị cáo đã nhận tổng cộng hơn 9 tỷ đồng để xử lý 29 giấy phép cho 28 doanh nghiệp.

Việc “gây khó khăn,” không chỉ diễn ra trong quá trình cấp phép mà còn thực hiện trong khâu đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi Hàn Quốc đóng tàu (theo diện visa E7). Theo đó, nhằm “tạo rào cản” đối với doanh nghiệp, Tống Hải Nam báo cáo ông Hoan và được đồng ý xây dựng quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng. Sau đó, ông Nam chỉ đạo cấp dưới xây dựng quy trình này.

Kết quả điều tra xác định, từ 2021 - 2025, khi làm thủ tục xin cấp phiếu trả lời để xuất khẩu lao động, các bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long); Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona); Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop3), nhiều lần trực tiếp đưa tiền cho lãnh đạo, cán bộ Cục.

Toàn vụ án, ông Nguyễn Bá Hoan và nhóm cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng. Cá nhân ông Hoan hưởng lợi hơn 16 tỷ đồng; ông Tống Hải Nam nhận hơn 14,3 tỷ đồng; các bị cáo khác là cấp dưới của ông Nam nhận từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.