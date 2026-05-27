Xét xử 58 đối tượng tổ chức đánh bạc quy mô 5.000 tỷ đồng

Ngày 26/5, TAND TP Hà Nội tái mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Mai Anh Việt (SN 1981, trú phường Kim Liên, Hà Nội); Nguyễn Hữu Sơn (SN 1984, trú tại TP HCM) cùng 56 bị cáo về các tội “Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Rửa tiền”.

Vụ án xuất phát từ tháng 5/2025, cơ quan chức năng Lào kiểm tra hành chính bắt quả tang Việt cùng 2 đối tượng người Việt Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến tại tầng 7 khách sạn Paradise, ở bản Sieng Nhưn và trong căn nhà tại bản Hongke, quận Xayxettha, thủ đô Viêng Chăn .

Bị cáo Mai Anh Việt.

Công an Việt Nam sau đó tiếp nhận đối tượng, tang vật bàn giao. Vào cuộc điều tra xác định, đầu 2022, Việt thuê các đối tượng trên mạng internet lập trình trang web đánh bạc “Bóng X9”, liên kết với nhiều nhà cái quốc tế như bong88.com, viva88.com, sbobet.com… để tổ chức cá độ bóng đá, bóng rổ, casino, baccarat, tài xỉu và game bài trực tuyến.

Cuối 2022, do hoạt động chưa hiệu quả, Việt bàn bạc với Nguyễn Hữu Sơn thiết kế, lập trình lại hệ thống nhằm thu hút thêm người chơi.

Thông qua Telegram, Sơn liên hệ với đối tượng tên “Lawren” quốc tịch Singapore, để thiết lập, vận hành lại hệ thống kỹ thuật cho các trang web đánh bạc.

Đầu 2023, khi việc tổ chức đánh bạc mang lại nguồn lợi lớn, Mai Anh Việt tiếp tục mở thêm các trang “AZbet88” và “EX88”. Các trang web này hoạt động dưới nhiều tên miền khác nhau nhằm tránh bị phát hiện như bongx9.bet, bongx9.live, azbet88.bet, az88.app, EX88.com.

Nhóm của “Lawren” phụ trách kỹ thuật, bảo trì hệ thống; nhóm của Việt đảm nhiệm việc quảng cáo, lôi kéo người chơi, hỗ trợ mở tài khoản, nạp rút tiền.

Để vận hành đường dây, Việt thuê địa điểm tại thủ đô Viêng Chăn, tuyển nhiều người Việt Nam sang làm việc, bao ăn ở và trả lương từ 5 - 30 triệu đồng/tháng hoặc chia phần trăm lợi nhuận.

Các đối tượng được phân chia thành nhiều nhóm, gồm: quảng cáo - livestream lôi kéo người chơi; chăm sóc khách hàng; hỗ trợ nạp rút tiền; nhóm kỹ thuật vận hành hệ thống, quản lý tài khoản ngân hàng và hậu cần.

Trong nhóm đồng phạm có, Trương Đình Thanh Quang (SN 1991, ở Khánh Hòa) được giao thực hiện livestream các trận bóng đá, phân tích kèo cược nhằm thu hút người chơi tham gia cá độ trên các trang web. Quang thực hiện 5 buổi livestream mỗi tuần, hưởng lợi khoảng 1,4 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Chi (SN 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) được giao quản lý nhóm chăm sóc khách hàng, sử dụng điện thoại, máy tính đăng nhập sẵn để hướng dẫn người chơi mở tài khoản, nạp rút tiền, xử lý sự cố. Toàn vụ án, Chi hưởng lợi 560 triệu đồng.

Các nhóm khác cũng được Việt bố trí làm việc 24/24 tại khách sạn nhằm vận hành hệ thống, có nhân viên hưởng lợi từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Tính từ tháng 1/2023 - 18/5/2025, Việt cùng đồng phạm đã tổ chức cho các con bạc đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa số tiền thu lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Việt chỉ đạo chuyển tiền qua nhiều tài khoản cá nhân và tham gia chơi hụi nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Từ tháng 1/2023 - 5/2025, Việt cùng vợ là Trần Thị Hồng Hải (SN 1981, trú tại Hà Nội) nhiều lần chuyển 5 tỷ đồng tham gia chơi dây hụi do Lâm Thị Kiều (SN 1994) và Trịnh Lệ Bình (SN 1978, đều ở TPHCM) cầm đầu.

Phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày !