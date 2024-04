Chiều 12/4, tại Phòng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử ba cựu cán bộ Công an công tác tại Nhà tạm giữ (Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cùng phạm tội "Dùng nhục hình" quy định tại Điều 373 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ba bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Phạm Quang Hùng (sinh năm 1968, cựu Trung tá, Phó trưởng Nhà tạm giữ, Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp); Trịnh Thanh Hùng (sinh năm 1979, cựu Trung tá, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp); Nguyễn Trọng Giáp (sinh năm 1986, cựu Đại úy, cán bộ công tác tại Nhà tạm giữ).

Cả ba bị cáo đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Bị hại trong vụ án này là bị can Bùi Văn Bích (sinh năm 1974, trú xã Trung An, huyện Vũ Thư), bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Vũ Thư) khởi tố về tội "Môi giới mại dâm" và bị giam tại Nhà tạm giữ (Công an huyện Vũ Thư).

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm ngày 28/12/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt các bị cáo: Phạm Quang Hùng 11 năm tù giam, Trịnh Thanh Hùng 10 năm tù giam và Nguyễn Trọng Giáp 15 tháng tù giam. Ngoài ra, 3 bị cáo buộc phải bồi thường dân sự cho gia đình bị hại số tiền hơn 246 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó bị cáo Trịnh Thanh Hùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Nguyễn Trọng Giáp kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo; đại diện hợp pháp của bị hại kháng cáo toàn bộ bản án yêu cầu điều tra lại để làm rõ một số tình tiết.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử công bố lời khai của một số nhân chứng đã được Tòa án triệu tập nhưng vắng mặt để làm rõ một số nội dung.

Các bị cáo thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi phạm tội, mỗi bị cáo đề nghị hỗ trợ thêm gia đình bị hại 20 triệu đồng.

Đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Nói lời sau cùng, các bị cáo ăn năn hối lỗi và gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Hùng 9 năm 6 tháng tù giam, Trịnh Thanh Hùng 8 năm tù giam theo khoản 4, Điều 373 Bộ luật Hình sự; bị cáo Nguyễn Trọng Giáp 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo theo khoản 1, Điều 373; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường dân sự cho gia đình bị hại số tiền hơn 246 triệu đồng như bản án sơ thẩm đã tuyên và 60 triệu đồng các bị cáo đề nghị hỗ trợ thêm.

Theo cáo trạng, trong thời gian bị tạm giam tại Nhà tạm giữ (Công an huyện Vũ Thư), Bùi Văn Bích có hành vi vi phạm nội quy giam giữ, quậy phá, la hét, tự gây thương tích.

Phạm Quang Hùng, Trịnh Thanh Hùng là cán bộ quản giáo, trưởng các ca trực từ ngày 27/1 - 5/2/2022 đã không báo cáo lãnh đạo xử lý theo quy định của pháp luật, tự ý chỉ đạo các bị can, phạm nhân trong Nhà tạm giữ cưỡng bức Bùi Văn Bích đưa lên ghế thẩm vấn, khóa chân, khóa tay cố định trên ghế ngoài trời nhiều ngày liên tục, trong điều kiện trời rét để không cho Bùi Văn Bích la hét, quậy phá. Trong đó, có hai lần kéo dài liên tục gần 5 ngày.

Thời tiết rét đậm, rét hại làm cho Bùi Văn Bích bị nhiễm khuẩn từ không khí, bị viêm phổi, phế quản nặng, suy hô hấp dẫn đến tử vong.

Hành vi nêu trên của Phạm Quang Hùng, Trịnh Thanh Hùng đã phạm tội “Dùng nhục hình” được quy định tại khoản 4, Điều 373 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Trọng Giáp là cán bộ quản giáo ca trực ngày 4/2/2022, khi vào kiểm tra Nhà tạm giữ đã dùng tay đánh nhiều lần vào mặt, đầu khi Bích đang bị khóa cố định trên ghế thẩm vấn. Hành vi của Nguyễn Trọng Giáp đã phạm tội “Dùng nhục hình” quy định tại khoản 1, Điều 373 Bộ luật Hình sự.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của các bị can đã xâm phạm sức khỏe, tính mạng của Bùi Văn Bích, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, ảnh hưởng uy tín của cơ quan tư pháp. Vì vậy, cần xử phạt nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung.

Trước đó, chị Bùi Thị Luyến (sinh năm 1978, cư trú tại xã Trung An, huyện Vũ Thư, là vợ bị can Bùi Văn Bích) gửi đơn tố giác tội phạm về việc người đang bị tạm giam chết bất thường tại Công an huyện Vũ Thư đến các cơ quan chức năng của Trung ương và tỉnh Thái Bình.

Xác định vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thụ lý đơn và vào cuộc điều tra.

Đến ngày 10/11/2022, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Quang Hùng và Trịnh Thanh Hùng./.