Xếp hạng những anime hay nhất lịch sử

Mới đây, MyAnimeList đã cập nhật bảng xếp hạng toàn cầu của mình với những anime có rating cao nhất kể từ khi nền tảng này bắt đầu hoạt động, tổng hợp những bộ phim đã thu hút được sự chú ý và ngưỡng mộ của công chúng trong nhiều năm qua. Nhân dịp này, bảng xếp hạng còn thể hiện một sự thay đổi cụ thể: các phần tiếp theo bị lược bỏ, cho phép mỗi tác phẩm chỉ được nhắc đến một lần, ở vị trí cao nhất mà nó đạt được.

Cách tiếp cận này giúp hiển thị các phần gốc của loạt phim có nhiều phần và trong nhiều trường hợp, phần tiếp theo của chúng nhận được xếp hạng tốt hơn từ người hâm mộ. Quyết định loại bỏ những phần tiếp theo này cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về việc anime nào đã tạo ra tác động lớn nhất khi phát hành lần đầu và vẫn đứng đầu về mức độ công nhận trên toàn cầu.

Bảng xếp hạng anime này bao gồm nhiều thể loại khác nhau, từ những tựa phim thương mại và phổ biến nhất cho đến những tựa phim có thể không có cùng mức độ nổi tiếng nhưng được cộng đồng anime đánh giá cao.

Các phiếu bầu là sự kết hợp giữa xếp hạng trung bình và số lượng người dùng đã đưa ra xếp hạng, phản ánh cả chất lượng được cảm nhận của sản phẩm cũng như sức hút bền bỉ của chúng qua nhiều năm.

Hơn nữa, với việc loại bỏ các phần tiếp theo, danh sách này cũng cho phép chúng ta có cái nhìn tập trung hơn về những anime đã chinh phục được công chúng ngay từ tập đầu tiên, nhanh chóng tạo dựng được vị trí của mình trong lịch sử anime. Những tác phẩm không cần đến mùa thứ hai hoặc thứ ba để được công nhận cao hơn, sẽ có cơ hội nổi bật hơn nữa trong danh sách này.

Dưới đây là top 20 anime hấp dẫn nhất theo MyAnimeList:

20. Violet Evergarden

19. Monster

18. Kusuriya no Hitorigoto (The Apothecary Diaries)

17. Look Back

16. Code Geass: Lelouch of the Rebellion (Code Geass: Hangyaku no Lelouch)

15. Sangatsu no Lion (March Comes In Like a Lion)

14. Re:ZERO -Starting Life in Another World- (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu)

13. Koe no Katachi (A Silent Voice)

12. CLANNAD

11. Fruits Basket Remake

10. Kaguya-sama: Love is War

9. Monogatari Series

8. Ginga Eiyuu Densetsu (Legend of the Galactic Heroes)

7. Hunter x Hunter (2011)

6. Gintama

5. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)

4. Steins;Gate

3. Bleach: Thousand-Year Blood War

2. Fullmetal Alchemist: Brotherhood

1. Sousou no Frieren – Beyond Journey's End

Nguồn: MyAnimeList