Xếp hạng mới nhất: Môi trường kinh doanh ở Việt Nam dễ dàng hơn Singapore

Mới đây, Việt Nam đứng thứ 54/79 trong Global Business Complexity Index (GBCI) 2025 của TMF Group – cao hơn Singapore (48/79) và chỉ thấp hơn Thái Lan (56/79) trong nhóm ASEAN.

Theo cách xếp hạng của GBCI, số thứ tự càng lớn thì môi trường kinh doanh càng “ít phức tạp” (1 = phức tạp nhất, 79 = đơn giản nhất). Ở châu Á - Thái Bình Dương, Singapore được ghi nhận “đứng sau” Đài Loan - Trung Quốc (51), Việt Nam (54), Thái Lan (56), Hong Kong - Trung Quốc (76) và New Zealand (77).

GBCI là gì và được tính thế nào?

Đây là báo cáo thường niên lần thứ 12 của TMF Group, đo lường mức độ phức tạp khi thành lập - vận hành - mở rộng doanh nghiệp dựa trên 292 chỉ báo liên quan đến luật lệ, tuân thủ, kế toán - thuế, lao động - tiền lương, thủ tục hành chính…

Báo cáo năm 2025 xếp hạng 79 khu vực pháp lý, đại diện khoảng 94% GDP toàn cầu và 95% dòng FDI ròng. TMF nhấn mạnh đây là “gánh nặng không tạo giá trị” có thể kìm hãm đổi mới và làm nản lòng nhà đầu tư.

Dữ liệu truyền thông tổng hợp từ TMF cho thấy Việt Nam đứng trên Singapore 6 bậc (54 so với 48) và đứng sau Thái Lan 2 bậc (56), qua đó nằm trong nhóm ít phức tạp hàng đầu ASEAN cùng Thái Lan.

Ở “đầu bên kia” của thang đo, các điểm đến đơn giản nhất khu vực APAC được nhắc đến gồm New Zealand (77) và Hong Kong (76), trong khi nhiều nền kinh tế lớn hơn có xu hướng tăng độ phức tạp do yêu cầu tuân thủ mới.

GBCI không phải bảng “năng lực cạnh tranh tổng thể”, mà là thước đo độ khó thủ tục - tuân thủ mà doanh nghiệp quốc tế phải đối mặt

Năm 2024, giải ngân FDI của Việt Nam đạt kỷ lục 25,35 tỷ USD (+9,4% so với 2023); tổng vốn đăng ký (gồm mới, tăng thêm, góp vốn–mua cổ phần) đạt gần 38,23 tỷ USD. Sáu tháng đầu 2025, giải ngân ước 11,72 tỷ USD (+8,1% cùng kỳ).