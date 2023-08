Xếp hạng 500 công ty lớn nhất thế giới năm 2023: Trung Quốc áp đảo Mỹ, chiếm gần 1/3 danh sách

Danh sách Fortune Global 500, hay còn được gọi là Global 500 là bảng xếp hạng hàng năm 500 công ty hàng đầu thế giới tính theo doanh số. Mới đây, bảng xếp hạng của năm 2023 đã được công bố chính thức.

Để lọt được vào bảng xếp hạng Fortune Global 500 năm 2023, công ty phải đạt doanh thu tối thiểu là 30,9 tỷ USD, cao hơn so với ngưỡng 28,6 tỷ USD của năm ngoái. Tổng doanh thu hoạt động của các công ty trong danh sách Global 500 năm nay lên tới 41 nghìn tỉ USD, tăng 8,4% so với năm trước. Mặc dù vậy, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, tổng lợi nhuận ròng của các công ty trong danh sách đều giảm 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành nào "quyền lực" nhất top 500 công ty?

Tập đoàn bán lẻ Walmart của Mỹ đã giành vị trí số một trong mười năm liên tiếp và là lần thứ 18 kể từ năm 1995.

Bên cạnh đó, ngành năng lượng vẫn thể hiện rõ sức mạnh khi tập đoàn dầu khí Saudi Aramco của Ả Rập Xê Út đã vươn lên hạng hai trong bảng danh sách. Tuy doanh thu của Saudi Aramco chỉ xếp sau Walmart nhưng lợi nhuận lại cao nhất Global 500 với 159 tỉ USD. Một trong các nguyên nhân dẫn đến thành tích này là giá năng lượng tăng vọt trong năm vừa qua. Điều này cũng đẩy các công ty cùng ngành là Exxon Mobil và Shell trở lại top 10.

Apple xếp thứ tám trong Global 500 năm 2023.

Ngoài ra, các công ty công nghệ thuộc nhóm Big-Tech cũng thể hiện rõ ràng tiềm lực của mình khi Apple xếp thứ tám bảng xếp hạng với 100 tỉ USD lợi nhuận. Cùng với Alphabet và Microsoft, tổng lợi nhuận của cả ba công ty này lên tới 233 tỉ USD.

Trung Quốc áp đảo Mỹ về số lượng

Trong danh sách Global 500 của năm 2023, có 142 công ty Trung Quốc, 136 công ty Mỹ, 41 công ty Nhật Bản và 30 công ty Đức. Số lượng các công ty đến từ Nhật và Pháp đã giảm xuống mức thấp chưa từng có.

Trung Quốc tỏ ra áp đảo Mỹ về mặt số lượng khi chiếm tới gần một phần ba danh sách. Các công ty công nghệ Trung Quốc cũng giành nhiều vị trí nửa trên, ví dụ Alibaba xếp thứ 68, Tencent xếp thứ 147 và JD xếp thứ 52. Tuy nhiên, 136 công ty của Mỹ vẫn tạo ra tổng doanh thu là 13 nghìn tỉ USD, cao hơn so với con số 11,7 nghìn tỉ USD của các công ty Trung Quốc.

BYD (Trung Quốc) là một trong những công ty cải thiện về mặt thứ hạng nhiều nhất trên Global 500 năm 2023.

Khi mới gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001, Trung Quốc không có một công ty ô tô nào được xếp hạng trong danh sách. Nhưng đến năm 2023, Global 500 đã nêu tên chín công ty của Trung Quốc, trong đó có BYD và CATL.

Top 10 công ty trong danh sách Global 500 của năm 2023 như sau:

1. Walmart (Mỹ, bán lẻ)

2. Saudi Aramco (Ả Rập Xê Út, dầu khí)

3. State Grid (Trung Quốc, điện lực)

4. Amazon (Mỹ, thương mại điện tử)

5. China National Petroleum (Trung Quốc, dầu khí)

6. Sinopec (Trung Quốc, dầu khí)

7. Exxon Mobil (Mỹ, dầu khí)

8. Apple (Mỹ, công nghệ)

9. Shell (Anh, dầu khí)

10. UnitedHealth (Mỹ, sức khỏe và bảo hiểm)

Năm nay, các công ty Global 500 với trụ sở tại 33 quốc gia đã tạo ra doanh thu hoạt động tương đương với một phần ba GDP thế giới cùng công ăn việc làm cho hơn 70 triệu người lao động toàn cầu. Năm nay, số lượng CEO nữ trong các công ty này tăng lên từ 24 lên 29 người.

