Xemesis làm rõ tin đồn "Xoài Non nhận 20 tỷ thỏa thuận ly hôn, 5 năm tới không được lấy chồng"

Nghi vấn hôn nhân của Xoài Non và Xemesis gặp trục trặc khiến dân tình bàn tán xôn xao thời gian gần đây. Dù chưa chính thức lên tiếng nhưng 2 nhân vật chính vẫn thỉnh thoảng đáp trả bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Nếu như Xoài Non thẳng thắn nói về chuyện ăn bám chồng và nhà chồng thì Xemesis lại giải thích về vấn đề hủy theo dõi vợ.

Xoài Non và Xemesis

Mới nhất streamer giàu nhất Việt Nam đã bất ngờ đáp trả một bài đăng chưa xác thực về 2 vợ chồng. Theo nội dung bài đăng, Xoài Non và Xemesis đã ly hôn với thỏa thuận Xoài Non không lấy chồng khác trong 5 năm nữa còn Xemesis đưa cho cô 20 tỷ để đền bù thanh xuân.

Ngoài ra bài đăng này còn khẳng định chắc chắn rằng cặp đôi chưa có em bé sau 4 năm kết hôn là do Xemesis, không phải vì sức khỏe của Xoài Non không tốt như cô từng chia sẻ. "Im lặng, nhận lỗi do mình và nhận về 20 tỷ" - bài đăng nhấn mạnh.



Dù thông tin chưa xác thực nhưng ngay lập tức bài đăng đã thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng, thu về 700 nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận sau 6h đăng tải. Đặc biệt Xemesis cũng xuất hiện ở phần bình luận, phủ nhận thông tin 20 tỷ đồng thời mỉa mai chủ bài đăng:



"Vậy là mình bay 20 tỷ mà còn không biết luôn đó hả? Mới quét dưới giường có thấy ai đâu ta? Hay là đang trốn trong tủ quần áo nhỉ?".

Bình luận của Xemesis về thông tin đền bù cho Xoài Non 20 tỷ để ly hôn

Đây là tài khoản chính thức của nam streamer, chỉ theo dõi duy nhất mình Xoài Non

Được biết, tài khoản lan truyền thông tin về Xemesis và Xoài Non này mới bắt đầu đăng video từ cuối tháng 5 vừa qua. Dù mới chỉ có 18 video và 3 ngày làm nội dung nhưng tài khoản này đã có gần 30 nghìn lượt theo dõi. Hầu hết trong số đó là thông tin chưa xác thực trong lĩnh vực văn hóa xã hội.

Phía dưới các clip của tài khoản này, nhiều cư dân mạng cũng để lại ý kiến phản đối việc đưa thông tin sai lệch, chưa xác thực gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người khác.

Trước đó, Xemesis cũng trực tiếp lên tiếng về chuyện bị vợ bỏ theo dõi. Theo đó, nam streamer khẳng định từ trước đến nay các trang mạng đó của Xoài Non chưa từng follow nên không có chuyện nhấn nút hủy theo dõi.

Tuy nhiên, khi cộng đồng mạng vẫn đặt ra nhiều thắc mắc về sự khác lạ của Xoài Non gần đây như check-in ở chung cư thay vì biệt thự chung, luôn xuất hiện một mình,.... thì Xemesis vẫn im lặng và không giải đáp.