Xem xong cảnh này, ai còn dám ôm điện thoại lúc nửa đêm?

Trong thời đại ngày nay, chiếc điện thoại gần như đã trở thành "vật bất ly thân" của nhiều người. Sau một ngày dài bận rộn, không ít ông bố bà mẹ trẻ chọn cách nằm lướt điện thoại để giải trí, từ xem phim, lướt mạng xã hội cho đến đọc tin tức. Thói quen này đôi khi kéo dài tới tận nửa đêm, dù ai cũng biết rõ rằng việc thức khuya vừa hại sức khỏe vừa khiến sáng hôm sau uể oải. Nhưng mới đây, một bà mẹ trẻ ở Sơn Đông (Trung Quốc) đã chia sẻ đoạn clip cắt từ camera giám sát trong nhà, khiến dân mạng vừa bật cười vừa tự hứa với chính mình: "Thôi, từ nay không dám chơi điện thoại khuya nữa!".

Đoạn clip ghi lại cảnh trong một căn phòng khách lúc nửa đêm, khi mọi người trong nhà đã yên giấc. Cả căn phòng tắt tối om, chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại lóe lên, soi rõ khuôn mặt của một người đàn ông, được cho là ông bố trẻ trong gia đình đang nằm dài trên tấm thảm ở phòng khác. Có vẻ anh đang tận hưởng những phút giây riêng tư, cười khúc khích theo những nội dung thú vị trên điện thoại, hoàn toàn quên mất rằng xung quanh đang im lìm trong giấc ngủ.





Ấy vậy mà, đúng lúc anh đang mải mê, một tình huống "thót tim" lại xảy ra. Từ phía căn phòng nhỏ, một cậu bé lò dò bước ra, chậm rãi tiến lại gần tấm chăn nơi bố đang nằm. Trong ánh sáng lờ mờ của camera hồng ngoại, bóng dáng nhỏ bé ấy hiện lên rõ ràng nhưng người bố vì quá chú tâm vào điện thoại nên chẳng hề hay biết. Chỉ đến khi cậu bé đến sát, nghiêng người nhìn vào màn hình và bật cười ha ha, người đàn ông mới giật thót mình. Trong lúc cậu con trai vẫn vô tư cười thì ông bố hoảng loạn đến mức bật người dậy, thậm chí còn "quỳ thẳng" ngay tại chỗ, mặt mày hoang mang.

Ông bố thảnh thơi nằm xem điện thoại mà không hề biết chuyện "thót tim" gì sắp xảy ra

Mọi thứ bắt đầu khi cậu con trai lò dò từ phòng bước ra

Và bật cười khiến ông bố được phen hú hồn

Hình ảnh ấy khiến cộng đồng mạng không thể nhịn cười. Nhiều người bình luận: "Đang xem mà hú hồn thay cho ông bố!", "Chắc từ nay anh này không dám nằm ôm điện thoại nửa đêm nữa", "Cười xỉu, nhưng mà công nhận trẻ con ban đêm tỉnh dậy bất ngờ thế này đúng dễ làm bố mẹ thót tim", "Haha, tự làm tự chịu thôi, ai bảo nửa đêm nửa đêm không ngủ mà nghịch điện thoại"…

Tuy vậy, sau những tràng cười, dân mạng cũng để lại nhiều bình luận suy ngẫm. Một số người cho rằng đoạn clip vô tình phản ánh một thói quen xấu mà nhiều phụ huynh đang mắc phải, đó chính là cắm cúi vào điện thoại suốt ngày, bất chấp con cái thức hay ngủ.

Trẻ nhỏ vốn có thói quen bắt chước người lớn, nhìn thấy bố mẹ cầm điện thoại thường xuyên, chúng cũng dễ nảy sinh tò mò và muốn sử dụng. Trong khi đó, theo nhiều nghiên cứu, việc tiếp xúc quá sớm với ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, gây hại cho mắt và thậm chí làm chậm phát triển khả năng tập trung của trẻ.

Cha mẹ làm gì để ngăn con cái nghiện điện thoại?

1. Làm gương bằng cách hạn chế sử dụng điện thoại của chính mình

Cha mẹ nên bắt đầu bằng việc tự kiểm soát thói quen sử dụng điện thoại, đặc biệt vào ban đêm hoặc trong giờ ăn, ngủ. Nếu trẻ thấy bố mẹ luôn dán mắt vào màn hình, chúng sẽ coi đó là hành vi bình thường và dễ bắt chước.

Theo Mayo Clinic , việc cha mẹ đặt ra kỳ vọng và mục tiêu rõ ràng cho bản thân, như tắt điện thoại ít nhất 1 giờ trước khi ngủ để tránh ánh sáng xanh gây gián đoạn giấc ngủ, sẽ giúp trẻ học theo. Ngoài ra, hãy tạo ra "thời gian không màn hình" chung cho cả gia đình, chẳng hạn như cấm điện thoại trong phòng ngủ hoặc bàn ăn, để khuyến khích tương tác thực tế.

Phương pháp giáo dục tốt nhất chính là làm gương (Ảnh minh họa)

2. Giám sát và đặt giới hạn thời gian sử dụng từ sớm

Bắt đầu theo dõi việc sử dụng điện thoại của trẻ ngay từ khi chúng có thiết bị đầu tiên. Các chuyên gia khuyên nên sử dụng phần mềm kiểm soát phụ huynh để giới hạn thời gian truy cập mạng xã hội hoặc ứng dụng, ví dụ chỉ cho phép sử dụng ở các khoảng thời gian cụ thể trong ngày.

Không nên cho trẻ smartphone quá sớm; thay vào đó, bắt đầu với điện thoại cơ bản (như flip-phone) và nâng cấp dần như phần thưởng. Điều này giúp trẻ học cách quản lý thời gian và tránh nghiện từ nhỏ.

3. Khuyến khích các hoạt động thay thế và giao tiếp mở

Thay vì để trẻ tự do với điện thoại khi buồn chán, cha mẹ nên sáng tạo các hoạt động khác như đọc sách, chơi thể thao, hoặc trò chuyện gia đình. Các nghiên cứu cho thấy việc tham gia các hoạt động thực tế giúp giảm thời gian màn hình và cải thiện sức khỏe tinh thần.

Hãy thảo luận thẳng thắn với trẻ về lý do hạn chế điện thoại, giải thích tác hại như mất ngủ hay giảm khả năng học tập, để trẻ hiểu và tự giác hơn. Giáo dục trẻ về kỹ năng số an toàn cũng là bước quan trọng để chúng sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm.

4. Xây dựng lịch trình hàng ngày và theo dõi tiến độ

Cha mẹ có thể giới thiệu lịch trình cố định để trẻ quen với thói quen lành mạnh, như dành thời gian cho học tập, chơi đùa và nghỉ ngơi mà không cần điện thoại. Cha mẹ cũng cần theo dõi tiến độ bằng cách thảo luận hàng tuần về việc sử dụng thiết bị, khen thưởng khi trẻ tuân thủ.

Nếu cần, tham khảo ý kiến chuyên gia tâm lý nếu dấu hiệu nghiện xuất hiện sớm, như trẻ cáu kỉnh khi không có điện thoại. Cuối cùng, hãy nhớ rằng sự kiên trì và làm gương là chìa khóa để thay đổi lâu dài.