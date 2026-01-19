Xem xong cảnh này, ai còn dám an tâm khi lắp camera trong nhà?

Trong nhiều gia đình hiện đại, camera giám sát được xem là "trợ thủ đắc lực" giúp cha mẹ theo dõi con cái, trông nhà từ xa và cảm thấy an tâm hơn khi không có mặt ở nhà. Thế nhưng, khi công nghệ ngày càng phổ biến, những rủi ro đi kèm cũng bắt đầu lộ diện. Không ít vụ việc cho thấy camera trong nhà không chỉ là công cụ quan sát, mà đôi khi còn trở thành nguồn gây hoang mang, thậm chí là nỗi ám ảnh với chính những người trong cuộc.

Mới đây, một bài chia sẻ của một bà mẹ sống tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, khiến nhiều phụ huynh phải giật mình suy nghĩ lại về việc lắp camera giám sát trong không gian sinh hoạt gia đình.

Theo lời người mẹ này, sự việc xảy ra vào một ngày tưởng chừng rất bình thường. Vừa trải qua một ngày dài tham gia hỗ trợ bữa tiệc lớn trong họ, bản thân chị đã mệt rã rời. Khi về nhà, chị nhờ con trai giúp phơi quần áo ở phòng khách, còn mình thì vào bếp rửa bát, dọn dẹp nốt công việc còn dang dở.

Đúng lúc đó, camera giám sát trong phòng khách bất ngờ phát ra giọng nói gọi tên cậu bé.

Camera ghi lại cảnh cậu bé ngoan ngoãn gấp quần áo để phơi ở phòng khách (Ảnh minh họa)

Ban đầu, cậu bé không để ý. Nhưng đến lần thứ hai, giọng nói tiếp tục vang lên. Cậu bé quay lại và đáp: "Sao thế ạ?". Nghe không có phản hồi rõ ràng, cậu bé chạy vào nói với mẹ rằng: "Hình như bố vừa gọi con qua camera".

Tiếng gọi lại vang lên lần thứ ba, rồi lần thứ tư, thứ năm. Đến lần thứ sáu, giọng nói gọi thẳng tên cậu bé rất rõ ràng. Cậu bé bắt đầu hoang mang, định đi lấy iPad để nhắn hỏi bố xem có chuyện gì. Và rồi lần gọi thứ bảy vang lên, camera chiếu thẳng vào cậu bé đang đứng giữa phòng khách.

Vì nghi ngờ do mạng bị lag hoặc có trục trặc kỹ thuật, hai mẹ con quyết định dùng điện thoại gọi trực tiếp cho người bố. Nhưng câu trả lời nhận được lại khiến họ thực sự rùng mình. Người bố khẳng định mình không hề mở camera, không gọi con qua thiết bị giám sát, thậm chí lúc đó cũng không hề xem camera.

Điều khiến người mẹ ám ảnh nhất là giọng nói phát ra từ camera giống hệt giọng của chồng mình, rõ ràng, gọi đúng tên con trai tới… 7 lần liên tiếp, nhưng lại không có bất kỳ lời giải thích nào đi kèm.

Liên tục những tiếng gọi với giọng nói rất giống người bố vang lên (Ảnh chụp màn hình)

Cậu bé đáp lại nhưng không có phản hồi rõ ràng nên đã quyết định dùng điện thoại gọi cho bố (Ảnh chụp màn hình)

Sau sự việc, người mẹ đã đăng bài cảnh báo với giọng điệu đầy hoảng sợ: "Quá đáng sợ rồi! Thật lòng khuyên mọi người đừng lắp camera trong phòng nữa. Hôm nay tôi nghe thấy trong camera có giọng chồng tôi gọi tên con tới 7 lần, nhưng lại không nói gọi để làm gì. Gọi điện hỏi thì bố thằng bé nói hoàn toàn không hề mở camera hay gọi con...".

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người cho rằng đây chỉ là trục trặc kỹ thuật, camera gặp lỗi âm thanh hoặc kết nối mạng không ổn định. Nhưng cũng không ít netizen bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ bị xâm nhập từ xa, nhất là khi nhiều thiết bị giám sát gia đình hiện nay được kết nối Internet nhưng lại không được cài đặt bảo mật đủ chặt chẽ.

Đáng chú ý, trong phần bình luận, nhiều phụ huynh thừa nhận họ từng gặp những khoảnh khắc khiến bản thân "lạnh sống lưng" như camera tự xoay, phát ra tiếng động lạ, hay hiển thị hình ảnh bất thường dù trong nhà không có ai. Dù nguyên nhân cuối cùng của sự việc này là gì, nó vẫn khiến không ít gia đình phải giật mình đặt lại câu hỏi về mức độ an toàn và kiểm soát thực sự của những thiết bị tưởng như chỉ để "cho yên tâm".

Nhưng nỗi lo không chỉ nằm ở công nghệ. Với trẻ nhỏ, việc một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ camera mà không thấy người, trong khi người lớn xung quanh cũng không giải thích được ngay, hoàn toàn có thể trở thành trải nghiệm gây hoang mang. Những cảm giác mơ hồ như bị gọi tên, bị "nhìn thấy" mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra rất dễ khiến trẻ mất cảm giác an toàn trong chính không gian quen thuộc của mình.

Sau tất cả, điều khiến nhiều người suy nghĩ không hẳn là nên hay không nên lắp camera trong nhà, mà là cách người lớn sử dụng và kiểm soát nó. Hiểu rõ rủi ro, chú trọng bảo mật và quan trọng hơn là để ý đến cảm xúc của con trẻ, có lẽ vẫn là điều cần được đặt lên trước tiên. Công nghệ nên là công cụ hỗ trợ cuộc sống, chứ không phải thứ gieo thêm nỗi sợ trong chính mái nhà vốn dĩ phải là nơi an toàn nhất.