Sáng 21/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa (PC08) thông tin, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý theo thẩm quyền vụ người phụ nữ quốc tịch Nga chạy mô tô biểu diễn phản cảm, gây nguy hiểm trên đường.

Người phụ nữ tên N.I. (34 tuổi, quốc tịch Nga, trú tại căn hộ chung cư ở phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) là người chạy mô tô và thực hiện hành vi nằm trên yên lái xe mô tô phân khối lớn trên một số tuyến đường tại địa bàn xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Hình ảnh người phụ nữ Nga biểu diễn mô tô phản cảm, gây nguy hiểm trên đường. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ nước ngoài lái mô tô biển số 79N2-552.xx trên các tuyến đường ở tỉnh Khánh Hòa.

Điều đáng nói, người phụ nữ này thực hiện các động tác nguy hiểm, phản cảm, có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây bức xúc dư luận.

Phòng PC08 xác định chiếc mô tô nêu trên do ông L.M.V. (trú tại xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa) đứng tên chủ sở hữu, đã bán cho cửa hàng xe máy ở phường Ninh Hòa, sau đó cửa hàng này bán cho ông V.I. (quốc tịch Nga).

Làm việc với công an, ông V.I. cho biết, chiếc mô tô do bà N.I. điều khiển là phương tiện ông đã tặng lại cho bà trước đó.

Sau đó, Phòng PC08 phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an phường Bắc Nha Trang kiểm tra căn hộ nơi bà N.I. cư trú, mời người này về trụ sở làm việc.

Người phụ nữ quốc tịch Nga xác nhận, bà chính là người chạy mô tô và thực hiện hành vi lái xe phản cảm, gây nguy hiểm và gây mất trật tự an toàn giao thông

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội danh "Gây rối trật tự công cộng", Phòng PC08 đã hoàn tất hồ sơ và chuyển Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa để thụ lý theo thẩm quyền.