Xem xét sửa bảng lương, phụ cấp chức vụ đối với cán bộ, lãnh đạo nhà nước

Luân Dũng |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ, lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Chiều 31/3, Văn phòng Quốc hội thông tin về chương trình Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội . Theo dự kiến, phiên họp sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (chiều 1 - 2/4) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Về công tác xây dựng luật, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 730/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ, lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát…

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, dự kiến Chương trình giám sát năm 2027 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, phiên họp sẽ cho ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất; việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại.

Cũng tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến (lần 3) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cảnh choáng ngợp tại công trường 'khủng' của sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam

Cảnh choáng ngợp tại công trường 'khủng' của sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam

01:25
Nổ lớn làm rung chuyển miền trung Iran, nghi kho đạn bị không kích bằng bom xuyên phá của Mỹ

Nổ lớn làm rung chuyển miền trung Iran, nghi kho đạn bị không kích bằng bom xuyên phá của Mỹ

01:24
Công bố hình ảnh máy ủi lao vào khu chợ tông loạn xạ khiến ít nhất 13 người chết

Công bố hình ảnh máy ủi lao vào khu chợ tông loạn xạ khiến ít nhất 13 người chết

00:48
Mỹ tung video xóa sổ tàu chiến Iran, điều tàu đổ bộ USS Tripoli áp sát

Mỹ tung video xóa sổ tàu chiến Iran, điều tàu đổ bộ USS Tripoli áp sát

01:18
Khung cảnh rùng rợn, như ngày tận thế, điều gì đang xảy ra trên bầu trời Australia

Khung cảnh rùng rợn, như ngày tận thế, điều gì đang xảy ra trên bầu trời Australia

00:42
Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới nhất của Mỹ, chứa 24 tên lửa hành trình Tomahawk

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới nhất của Mỹ, chứa 24 tên lửa hành trình Tomahawk

01:12
Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

00:56
Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

01:31
