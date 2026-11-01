Xem xét bổ sung thêm cáo buộc trong vụ Go Kyung Pyo say rượu lái xe

Nam diễn viên sẽ sớm bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn.

Vào ngày 16/11, Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ tại văn phòng quận Jongno. Tại đây, đại diện cảnh sát cho biết họ đang phân tích các đoạn CCTV liên quan đến vụ lái xe say rượu của Ko Gyung Pyo, đồng thời đang xem xét các cáo buộc gây thương tích ngoài tội lái xe say rượu. Người này cho biết thêm rằng Go Kyung Pyo sẽ sớm được triệu tập để thẩm vấn.

Cảnh sát đã thu giữ và phân tích đoạn CCTV hiện trường vụ tai nạn, đồng thời xác nhận mức độ thương tích của nạn nhân và hoàn cảnh vụ tai nạn. Vì có người bị thương, các nhà chức trách đang xem xét liệu có thể áp dụng thêm tội danh gây thương tích theo Đạo luật đặc biệt về xử lý tai nạn giao thông, bên cạnh các tội danh lái xe say rượu hiện hành theo Đạo luật giao thông đường bộ hay không.

Cảnh sát đang xem xét các cáo buộc gây thương tích ngoài tội lái xe say rượu vì đã có người bị thương trong vụ việc. Ảnh: X

Nam diễn viên gây ra tai nạn vào khoảng 3h30 rạng sáng ngày 14/11. Được biết, Go Kyung Pyo điều khiển ô tô cá nhân tại khu vực phường Donggyo, quận Mapo, Seoul (Hàn Quốc) thì bất ngờ va chạm với một chiếc xe thu gom rác. Chiếc xe này thuộc sở hữu của một công ty vệ sinh được Văn phòng Quận Mapo thuê và bị hư hỏng nhẹ, nhưng không nghiêm trọng. Đã xác định 1 nhân viên vệ sinh khoảng 60 tuổi ngồi ở ghế lái bị thương nhẹ, có biểu hiện đau nhức ngay sau cú tông và đang được điều trị y tế.

Theo cảnh sát, nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên được xác định ở mức đủ để bị tước giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật Hàn Quốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên là 0,150%, gần gấp đôi ngưỡng 0,08% quy định việc thu hồi giấy phép lái xe.

Cảnh sát xác nhận không có hành khách nào trong xe vào thời điểm xảy ra tai nạn. Nam diễn viên được cho về nhà sau khi hoàn thành xét nghiệm nồng độ cồn trong hơi thở. Theo Luật Giao thông đường bộ hiện hành, lái xe trong tình trạng say rượu với nồng độ cồn trong máu từ 0,08% trở lên nhưng dưới 0,2% sẽ bị phạt tù từ 1 đến 2 năm, hoặc phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu won (96-192 triệu đồng).

Công bố CCTV vụ việc. Ảnh: Yonhap

Nam diễn viên có nguy cơ bị phạt tù từ 1 đến 2 năm, hoặc phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu won (96-192 triệu đồng). Ảnh: Yonhap

Sau khi vụ việc xảy ra, công ty quản lý đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi công chúng. Bản thân nam diễn viên cũng viết tâm thư, nhận lỗi trên trang cá nhân: "Việc cầm lái sau khi uống rượu hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi từng khuyên mọi người không được lái xe khi đã uống rượu, vậy mà chính mình lại vi phạm. Hành động của tôi có thể khiến người khác bị thương nghiêm trọng. Đây là một việc làm vô trách nhiệm".

"Tôi xin tuyên bố tạm dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật đã lên kế hoạch. Qua tâm thư này, tôi gửi lời xin lỗi đến ê-kíp các chương trình mà tôi đang tham gia, đoàn làm phim của những dự án sắp phát hành cũng như các đồng nghiệp bị ảnh hưởng bởi sự việc. Các nhân viên đã phải tăng ca chỉnh sửa lại những cảnh quay mà tôi và các nghệ sĩ khác từng vui vẻ ghi hình chỉ vì lỗi lầm của tôi. Cũng có những người đã chuẩn bị lịch trình trong thời gian dài nhưng giờ đây đột ngột phải đưa ra những quyết định khó khăn cũng vì lỗi lầm của tôi. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với họ. Tôi cũng gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình, những khán giả đã dành thời gian chờ đợi để gặp tôi cũng như tất cả những người từng theo dõi các tác phẩm và chương trình có sự góp mặt của tôi" - Go Kyung Pyo thông báo dừng hoạt động, đồng thời cam kết nghiêm túc hợp tác với quá trình điều tra của cảnh sát, chịu mọi trách nhiệm và hình phạt.

Nam diễn viên nhận lỗi, dừng hoạt động. Ảnh: X

Vụ bê bối khiến Go Kyung Pyo gánh chịu hậu quả nặng nề. Trong diễn biến mới nhất, show giải trí Hangout with Yoo của đài MBC, Sixth Sense: B-Side của tvN thông báo "xóa sổ" Go Kyung Pyo khỏi chương trình khi phát sóng để không gây khó chịu cho khán giả. Trong khi đó, phía chương trình truyền hình thực tế The Great Escape: Urban Legends (bản gốc của TVING), dự kiến lên sóng tập đầu tiên vào ngày 2/12 tới đây, cũng đưa ra thông báo sẽ tiến hành chỉnh sửa lại nội dung, đồng thời hạn chế tối đa thời lượng xuất hiện của Go Kyung Pyo.

Chương trình chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong scandal lần này của Go Kyung Pyo có lẽ là Bogum’s Magic Curling 2 của tvN, dự kiến phát sóng tập đầu tiên vào ngày 29/11. Nguyên nhân là bởi dàn cast của chương trình chỉ có 3 thành viên gồm Park Bo Gum, Lee Sang Yi và Go Kyung Pyo. Đến thời điểm hiện tại, ekip sản xuất Bogum’s Magic Curling 2 vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào liên quan đến việc xử lý các phân cảnh của nam diễn viên. Fan meeting Đêm Go Kyung Pyo ngày 21/11 hiện đã bị hủy bỏ, đơn vị tổ chức thông báo sẽ sớm có thủ tục hoàn tiền vé trong thời gian tới.

Nhiều đài truyền hình đã thông báo cắt sóng nam diễn viên. Ảnh: X.

Nguồn: Koreaboo