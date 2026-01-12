Xem trước Zeekr 009 Grand về Việt Nam cuối năm nay: MPV điện mạnh 777 mã lực, cạnh tranh Alphard bằng khoang sau dạng thương gia, chạy Hà Nội - Huế không cần sạc

Tại thị trường Trung Quốc, Zeekr 009 Grand có giá bán thuộc nhóm cao nhất trong phân khúc MPV chạy điện. Theo chia sẻ từ Tasco Auto, nhà phân phối này đang cân nhắc các cấu hình khác nhau trước khi chính thức phân phối tại thị trường Việt Nam vào cuối năm nay. Ngoài ra, đơn vị này cũng cho biết thương hiệu Zeekr dự kiến ra mắt người tiêu dùng trong nước vào tháng 5/2026, mẫu xe đầu tiên là 7X.