Xem trước Zeekr 009 Grand về Việt Nam cuối năm nay: MPV điện mạnh 777 mã lực, cạnh tranh Alphard bằng khoang sau dạng thương gia, chạy Hà Nội - Huế không cần sạc

Theo thông tin từ hãng, Zeekr 009 dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2026 thông qua nhà phân phối Tasco Auto. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng dải sản phẩm của Zeekr tại Đông Nam Á, trong đó phiên bản Zeekr 009 Grand cao cấp đang nhận được nhiều sự quan tâm.
Chiếc Zeekr 009 Grand đề cập trong bài viết là biến thể 4 chỗ sang trọng nhất của dòng 009, được phát triển với định hướng phục vụ hành khách phía sau thay vì ưu tiên tính đa dụng. Cách tiếp cận này khiến mẫu MPV điện cỡ lớn của Trung Quốc thường được so sánh với các phiên bản limousine hoặc khoang thương gia trên các dòng xe sang truyền thống.
Về thiết kế, Zeekr 009 Grand giữ nguyên dáng vẻ tổng thể của dòng 009 với phần đầu xe vuông vức, chi tiết mô phỏng lưới tản nhiệt dạng kín đặc trưng, đèn chiếu sáng LED với đèn định vị đặt dọc. Kích thước tổng thể lớn giúp mẫu xe tạo cảm giác bề thế khi vận hành trong đô thị, đồng thời tối ưu hóa không gian nội thất.
Khác biệt lớn nhất của Zeekr 009 Grand nằm ở khoang cabin. Xe chỉ bố trí 4 chỗ ngồi, trong đó khu vực hàng ghế sau được tách biệt hoàn toàn với khoang lái bằng vách ngăn tích hợp màn hình cỡ lớn. Cách bố trí này cho thấy định vị rõ ràng của mẫu xe, hướng đến nhóm khách hàng có tài xế riêng.
Khoang hành khách phía sau được trang bị hai ghế độc lập, điều chỉnh điện đa hướng, tích hợp các tính năng sưởi, thông gió và massage. Không gian giữa hai ghế được thiết kế như một bệ trung tâm, tích hợp bàn làm việc, khu vực để đồ và các nút điều khiển riêng.
Màn hình giải trí lớn cho phép xem nội dung đa phương tiện hoặc điều chỉnh các chức năng trong khoang. Xe cũng được trang bị kính điện đổi màu, hệ thống lọc không khí và các tính năng tăng cường tính riêng tư cho hành khách.
Về hệ truyền động, Zeekr 009 Grand sử dụng nền tảng điện 800V, trang bị hai mô-tơ điện cho hệ dẫn động bốn bánh, công suất 777 mã lực. Cấu hình này cho phép mẫu MPV cỡ lớn đạt khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng dưới 4 giây. Pin dung lượng lớn giúp xe đạt phạm vi hoạt động 702km/sạc theo tiêu chuẩn thử nghiệm tại Trung Quốc, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh công suất cao.
Song song với hiệu suất, Zeekr cũng trang bị cho 009 Grand nhiều công nghệ hỗ trợ lái và an toàn. Xe sở hữu hệ thống ADAS với loạt cảm biến, radar và camera, hỗ trợ các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động. Kết cấu khung xe và giải pháp bảo vệ hành khách phía sau được thiết kế phù hợp với cấu hình bốn chỗ ngồi.
Tại thị trường Trung Quốc, Zeekr 009 Grand có giá bán thuộc nhóm cao nhất trong phân khúc MPV chạy điện. Theo chia sẻ từ Tasco Auto, nhà phân phối này đang cân nhắc các cấu hình khác nhau trước khi chính thức phân phối tại thị trường Việt Nam vào cuối năm nay. Ngoài ra, đơn vị này cũng cho biết thương hiệu Zeekr dự kiến ra mắt người tiêu dùng trong nước vào tháng 5/2026, mẫu xe đầu tiên là 7X.
Một số hình ảnh khác về chiếc Zeekr 009: