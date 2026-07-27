Xem trước Toyota Land Cruiser FJ vừa về đại lý ở Việt Nam

Mẫu SUV off-road cỡ nhỏ Toyota Land Cruiser FJ đã có mặt tại đại lý, báo hiệu thời điểm ra mắt thị trường đang tới gần.

Cuối tuần qua, một trong những chiếc Land Cruiser FJ đầu tiên đã được đưa về một đại lý Toyota ở miền Bắc. Trước đó, nhiều đại lý đã nhận đặt cọc mẫu SUV mới này với mức giá dự kiến khoảng 1,198 tỷ đồng cho phiên bản 2.7 AT 4x4, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Mẫu Toyota Land Cruiser FJ đã có mặt tại đại lý chính hãng. Ảnh: Đại lý

Mức giá trên ngang ngửa một số SUV cỡ D như Toyota Fortuner hay Ford Everest. Tuy nhiên, mẫu Land Cruiser FJ mới được định vị là SUV off-road cỡ nhỏ với tệp khách hàng riêng.

Land Cruiser FJ sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.575 x 1.855 x 1.960 mm, chiều dài cơ sở 2.580 mm. Mẫu xe này có trục cơ sở ngắn hơn Corolla Cross, song chiều cao trội hơn mẫu crossover cùng nhà tới 340 mm và nhỉnh hơn Fortuner khoảng 125 mm.

Thiết kế ngoại thất của Land Cruiser FJ nổi bật với những đường nét vuông vức, khỏe khoắn, mang phong cách tương đồng Suzuki Jimny nhưng có kích thước lớn hơn đáng kể.

Phiên bản dành cho thị trường Việt Nam sử dụng cụm đèn pha tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày dạng vuông. Thân xe có các chi tiết ốp nhựa đen cỡ lớn, cột C bản dày và cửa hậu mở ngang tích hợp lốp dự phòng.

Không gian nội thất mang phong cách thiết kế quen thuộc trên các mẫu Land Cruiser Prado và Hilux thế hệ mới. Xe được trang bị vô-lăng ba chấu, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện.

Theo giới tư vấn bán hàng, Land Cruiser FJ tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.7L, tương tự Toyota Fortuner đang phân phối trong nước. Khối động cơ này cho công suất 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Với định hướng là một mẫu SUV địa hình, Land Cruiser FJ được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ off-road như camera 360 độ tích hợp chế độ quan sát gầm xe, hệ dẫn động 4WD, khóa vi sai cầu sau, núm xoay chọn chế độ vận hành và chế độ gài cầu chậm hỗ trợ vượt địa hình phức tạp.

Khi chính thức mở bán tại Việt Nam, Toyota Land Cruiser FJ chủ yếu hướng tới nhóm khách hàng đang tìm kiếm một chiếc “xe chơi”, đam mê off-road hoặc cá nhân hóa với nhiều phụ kiện.

Dẫu vậy, với sức hút của thương hiệu Land Cruiser , mẫu SUV được dự báo vẫn sẽ gây sốt trong giai đoạn đầu mở bán tương tự các đàn anh Prado là Land Cruiser LC300.