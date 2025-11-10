Xem trước Nissan Navara đời mới sắp ra mắt tháng này: Mượn quá nhiều thứ từ Triton để cạnh tranh Ranger

Sau hơn mười năm gắn bó với thế hệ D24, Nissan chuẩn bị giới thiệu Navara hoàn toàn mới vào ngày 19/11 tới tại Australia và New Zealand. Mẫu bán tải thế hệ mới này đánh dấu bước chuyển lớn trong lịch sử của Navara khi được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm của Mitsubishi Triton, đồng thời giữ lại một số chi tiết thiết kế đặc trưng của Nissan.

Nissan Navara thế hệ mới được úp mở qua 1 đoạn video. Ảnh: Nissan

Thế hệ mới của Nissan Navara sử dụng khung gầm ladder-frame tương tự Triton mới, đồng nghĩa hai mẫu xe có cấu trúc kỹ thuật gần như giống hệt. Tuy nhiên, Nissan cho biết hãng đã thực hiện nhiều tinh chỉnh riêng để tạo sự khác biệt về thiết kế và cảm giác vận hành.

Ở ngoại thất, phần đầu xe mang đậm dấu ấn Nissan với lưới tản nhiệt và cụm đèn chiếu sáng LED đồ họa mới, nắp ca-pô dập gân nổi và cản trước thiết kế lại. Trong khi đó, phần đuôi xe vẫn giữ đường nét cụm đèn hậu của Triton nhưng thêm dải ốp đen nối liền nắp thùng và dòng chữ Navara dập nổi trên kim loại. Thân xe gần như tương đồng, chỉ thay đổi nhẹ ở các chi tiết trang trí sau cabin.

Ảnh dựng đồ họa AI Navara thế hệ mới dựa vào xe chạy thử. Ảnh: AP

Theo kế hoạch, Navara mới sẽ có nhiều cấu hình bao gồm chassis, cabin đơn và cabin đôi, hướng tới cả nhóm khách hàng thương mại lẫn người dùng cá nhân. Một số hình ảnh hé lộ cho thấy xe sẽ có thanh thể thao ở thùng sau, gợi ý đây là bản cao cấp. Dòng sản phẩm dự kiến sẽ có bản Pro-4X Warrior phát triển cùng đối tác Premcar và thậm chí có thể có thêm phiên bản NISMO trong tương lai.

Nằm dưới nắp ca-pô là động cơ diesel tăng áp 2.4 L cho công suất khoảng 201 mã lực, tương đương Triton. Ngoài ra, Nissan đang phát triển thêm phiên bản hybrid sạc ngoài (plug-in hybrid), phù hợp với xu hướng điện hóa đang lan rộng trong phân khúc bán tải.

Navara mới dùng "lõi" Triton nhưng được hứa hẹn sẽ có nhiều tinh chỉnh. Ảnh: Nissan

Mặc dù chia sẻ phần lớn nền tảng với Mitsubishi Triton, Nissan khẳng định Navara vẫn mang “DNA riêng” với phong cách thiết kế và trải nghiệm lái đặc trưng.

Navara đời mới sẽ ra mắt tại Australia và New Zealand trước, dự kiến bán ra trong nửa đầu năm 2026. Kể từ khi xuất hiện tại khu vực này năm 1986, Nissan đã bán hơn 420.000 xe Navara tại châu Đại Dương. Ở các thị trường khác, hãng cũng đang phát triển nhiều biến thể riêng – chẳng hạn Nam Mỹ sẽ có bản Navara mới dựa trên cấu trúc hiện tại của thế hệ 2014.