Xem trước Nissan Almera mới: Thiết kế lột xác, màn hình khủng, thêm công nghệ cạnh tranh Vios, City

Dù từng bị đồn ngừng sản xuất, Nissan Versa (còn gọi là Almera tại Việt Nam) vẫn tiếp tục được người dùng ưa chuộng. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, mẫu xe này đạt doanh số 41.463 chiếc tại Mỹ, tăng 41,5% so với năm 2024, cho thấy chiếc sedan bình dân này vẫn còn rất nhiều tiềm năng.

Nhận thấy điều đó, Nissan đã xác nhận kế hoạch ra mắt hơn 14 mẫu xe mới hoặc nâng cấp trước năm 2027, trong đó có Versa/Almera hoàn toàn mới.

Nissan Almera mới được hãng nhá hàng thiết kế. Ảnh: Nissan

Dựa trên hình ảnh phác thảo, Almera 2027 mang phong cách thiết kế mới mẻ. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng ban ngày chia tầng, lưới tản nhiệt lớn dạng tương phản màu sắc, tạo vẻ hiện đại và mạnh mẽ. Toàn bộ thân xe được thiết kế lại, sử dụng nhiều đường gân dứt khoát và vòm bánh xe rõ nét. Bộ mâm hợp kim dạng phay kim cương kích thước lớn.

Almera mới sẽ có thiết kế khác biệt lớn, đặc biệt ở phần đầu. Ảnh dựng đồ họa: Carscoops

Theo nguồn tin riêng của tờ Carscoops (Mỹ), Almera 2027 sẽ có cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn mới cùng hệ thống giải trí trung tâm nâng cấp, xử lý nhanh hơn và hiển thị sắc nét hơn. Vật liệu nội thất cũng được cải thiện, mang lại cảm giác cao cấp hơn.

Hệ thống an toàn “Nissan Safety Shield” tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn, trong khi các bản cao có thể được bổ sung camera 360 độ và tính năng phát hiện vật thể di chuyển. Khung gầm cũng sẽ được tinh chỉnh giúp thân xe cứng cáp và vận hành êm ái hơn.

Nội thất Almera mới có thể giống đàn anh Sentra. Ảnh: Nissan

Dưới nắp ca-pô, Almera 2027 vẫn dùng động cơ xăng 1.6L được tinh chỉnh nhẹ, kết hợp với hộp số vô cấp Xtronic CVT. Bản số sàn của mẫu xe này không còn được chuộng tại Mỹ.

Dù xu hướng xe hybrid và điện đang lan rộng, nhưng với định vị là mẫu sedan rẻ nhất của Nissan, Almera 2027 khó có khả năng áp dụng các công nghệ đắt đỏ này. Đây vẫn là bản nâng cấp lớn giữa vòng đời, tập trung cải thiện ngoại hình và trải nghiệm người dùng mà vẫn giữ được tiêu chí “rẻ nhưng chất”.