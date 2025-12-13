Nissan đã chính thức xác nhận mẫu MPV cỡ nhỏ hoàn toàn mới dành cho thị trường Ấn Độ sẽ ra mắt vào ngày 18/12/2025.

Mẫu MPV mới của Nissan sắp ra mắt ngay tuần sau. Ảnh: Nissan

Mẫu xe sắp ra mắt này đã nhiều lần bị bắt gặp khi chạy thử trên đường phố Ấn Độ, sử dụng chung nền tảng với Renault Triber và sẽ trở thành sản phẩm gắn huy hiệu thứ hai trong liên minh Renault–Nissan, sau cặp đôi Kiger–Magnite. Khi lịch ra mắt đã được ấn định, Nissan đang chuẩn bị gia nhập phân khúc MPV cỡ nhỏ với một bản sắc thương hiệu mới cùng gói trang bị phong phú hơn.

Chiếc MPV mới được bắt gặp chạy thử. Ảnh: Rushlane

Về thiết kế ngoại thất, dù được ngụy trang khá kỹ, các hình ảnh chạy thử trước đây cho thấy rõ định hướng tạo hình của mẫu MPV này. Xe sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn với họa tiết lục giác, cụm đèn trước mới cùng các chi tiết tạo hình chữ C tích hợp vào cản trước, mang đến diện mạo hiện đại và cá tính hơn. Mẫu MPV này còn được trang bị giá nóc và bộ mâm hợp kim thiết kế mới, giúp tạo khác biệt về mặt thị giác so với người anh em Renault. Phía sau dự kiến cũng sẽ có những tinh chỉnh nhẹ ở cản sau và chi tiết đèn hậu.

Một hình ảnh khác cho thấy rõ nét hơn thiết kế mặt trước của mẫu MPV. Ảnh: Nissan

Không gian nội thất hiện chưa được công bố, nhưng do dùng chung nền tảng, cách bố trí tổng thể được kỳ vọng sẽ tương tự Triber. Dù vậy, Nissan sẽ bổ sung các chi tiết mang dấu ấn riêng để tạo sự khác biệt. Các trang bị được chờ đợi gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số TFT 7 inch, màn hình giải trí trung tâm 8 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, sạc không dây, hộc chứa đồ trung tâm làm mát, cùng hàng ghế thứ hai có khả năng trượt và ngả lưng. Xe cũng sẽ có cấu hình ba hàng ghế linh hoạt, cho phép tùy chọn 5, 6 hoặc 7 chỗ ngồi tùy theo nhu cầu sử dụng.

Ảnh dựng đồ họa mẫu MPV mới của Nissan. Ảnh: AP

Về động cơ và khả năng vận hành, mẫu MPV mới của Nissan sẽ sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.0L, 3 xi-lanh quen thuộc, cho công suất 72 mã lực và mô-men xoắn 96 Nm. Động cơ này cùng dung tích với loại trên Almera nhưng không có tăng áp, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động AMT. Nissan nhiều khả năng sẽ tinh chỉnh động cơ và hộp số nhằm cải thiện cảm giác lái, trong khi nền tảng cơ khí cốt lõi vẫn được giữ nguyên như Triber để đảm bảo tính cạnh tranh về giá.

Theo kế hoạch, Nissan sẽ trình làng mẫu MPV mới vào ngày 18/12, còn giá bán dự kiến được công bố vào đầu năm 2026. Mẫu MPV của Nissan sẽ là lựa chọn khá cạnh tranh trong phân khúc MPV cỡ nhỏ nếu ra mắt ở Đông Nam Á trong thời gian tới, với các đối thủ quen thuộc như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz.