Xem trước Mitsubishi Pajero đời mới ra mắt năm nay: Lắp ở gần Việt Nam, chung gầm Triton, máy hybrid, dễ cạnh tranh Land Cruiser Prado

Khôi Nguyên |

Mitsubishi hồi sinh huyền thoại Pajero trong năm nay. Mẫu SUV biểu tượng này hứa hẹn sở hữu động cơ mạnh mẽ cùng cấu hình hybrid để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Sau nhiều năm tồn tại dưới dạng tin đồn, kế hoạch hồi sinh dòng SUV huyền thoại Mitsubishi Pajero đã chính thức được xác nhận. Đây không chỉ là màn trở lại của một tên tuổi lớn mà còn là quân bài chiến lược để thương hiệu Nhật Bản tìm lại bản sắc, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ như Toyota Land Cruiser Prado hay Nissan Patrol.

Tại sự kiện Automobile Council 2026 vừa diễn ra ở Chiba (Nhật Bản) vào ngày 10/4, ông Keisuke Kishiura – tân Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Mitsubishi Motors – đã mang đến tin vui cho người hâm mộ toàn cầu. Ông khẳng định hãng sẽ trình làng một mẫu SUV việt dã hoàn toàn mới ngay trong năm nay.

Pajero thế hệ mới sẽ ra mắt năm nay với diện mạo mới mẻ hoàn toàn. Ảnh dựng đồ họa: AP

Dù không trực tiếp gọi tên "Pajero", vị lãnh đạo này đã dành những lời trân trọng nhất để nói về dòng xe này như một biểu tượng bất tử của hãng. Gia nhập Mitsubishi từ thời kỳ hoàng kim những năm 1990, ông Kishiura coi Pajero là "linh hồn" đã làm nên tên tuổi của tập đoàn nhờ khả năng vượt địa hình cực hạn và sự bền bỉ đáng kinh ngạc.

Pajero đã được chốt ra mắt ngay năm nay. Ảnh dựng đồ họa: AP

Trước đó, những dữ liệu đăng ký xe mới nhất tại Úc đã hé lộ những chi tiết cực kỳ quan trọng về nơi sản xuất của mẫu xe này. Mã số khung (VIN) bắt đầu bằng ký tự "MMA" xác nhận Pajero thế hệ mới sẽ được sản xuất tại nhà máy của Mitsubishi ở Thái Lan, thay vì tại Nhật Bản vốn đã đóng cửa dây chuyền từ năm 2021.

Việc sản xuất tại Thái Lan mở ra cơ hội vàng cho khách hàng Việt Nam. Nhờ hiệp định thương mại trong khối ASEAN (ATIGA), mẫu SUV này hoàn toàn có thể được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi 0% nếu đạt tỷ lệ nội địa hóa quy định, tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn về giá bán khi về nước.

Pajero mới được bắt gặp chạy trên đường phố Thái Lan sau khi xuất hiện tại Úc. Ảnh: ST

Việc chính phủ Nam Úc đăng ký tên gọi chính thức là Mitsubishi Pajero (thay vì Pajero Sport) dường như đã đặt dấu chấm hết cho những đồn đoán về việc hồi sinh cái tên biểu tượng này.

Về mặt kỹ thuật, Pajero 2026 sẽ có sự thay đổi lớn khi quay trở lại với kết cấu khung gầm rời (ladder-frame) chắc chắn chia sẻ cùng dòng bán tải Triton, thay vì khung gầm liền khối như phiên bản đã ngừng sản xuất.

Các thông tin từ mã VIN cũng gợi ý về một khối động cơ diesel 2.4L tăng áp kép (mã 4N16) được tinh chỉnh mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, những thay đổi trong ký tự mã hóa động cơ làm dấy lên khả năng xuất hiện của hệ thống lai điện cắm sạc (PHEV) hoặc hybrid nhẹ 48V – những biến thể sẽ được hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt hấp dẫn tại Việt Nam từ năm 2026.

Động cơ mới trên Pajero có thể vừa mạnh hơn, vừa tiết kiệm nhiên liệu nhờ công nghệ hybrid. Ảnh dựng đồ họa: AP

Hiện tại, những chiếc xe thử nghiệm mang số hiệu tiền thương mại đã liên tục được bắt gặp trên đường phố Úc để thực hiện những bài kiểm tra cuối cùng. Với việc được định vị ở phân khúc cao cấp hơn hẳn dòng Pajero Sport, mẫu xe này hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm của Toyota Land Cruiser Prado.

Sự trở lại của Pajero không chỉ lấp đầy khoảng trống trong danh mục sản phẩm của Mitsubishi mà còn mang đến cho người dùng một lựa chọn SUV vừa giàu giá trị di sản, vừa tối ưu được chi phí nhờ lợi thế sản xuất nội khối ASEAN.

