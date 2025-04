'Xem trước' Mazda3 Sport mới: Bodykit thể thao hơn, công suất không đổi nhưng lái hứa hẹn 'sướng' hơn

Ở Việt Nam, Mazda3 được chia thành hai dòng chính là dáng sedan và dáng hatchback (hay còn gọi là Mazda3 Sport). Kể từ khi ra mắt thế hệ mới vào cuối năm 2019, mẫu xe hạng C của Mazda gần như không có nhiều nâng cấp ấn tượng nào khác ở thị trường Việt.

Trái ngược với Việt Nam, ở Malaysia, Mazda3 đã trải qua một số lần cập nhật và nay có dấu hiệu sẽ được nâng cấp lần nữa.

Mazda3 Concept sở hữu ngoại thất thể thao, bắt mắt hơn hẳn. Ảnh: Paultan

Sau buổi ra mắt MX-5 2025, Bermaz - đơn vị phân phối xe Mazda ở Malaysia, đã khuấy động không gian trưng bày bằng Mazda 3 Concept. Đây là sản phẩm của bộ phận MazdaSports thuộc Bermaz, được xem như lời gợi ý mạnh mẽ về một biến thể thể thao sắp ra mắt của Mazda3 Hatchback.

Bermaz cho biết, mẫu xe này "tái hiện tinh thần của phiên bản Mazda3 MS Edition ra mắt năm 2016, được nâng cấp với thiết kế nổi bật và những cải tiến tập trung vào người lái".

Công ty cũng tuyên bố: "Mazda3 Concept hiện thân cho tầm nhìn của Bermaz về trải nghiệm Jinba-Ittai được cá nhân hóa hơn. Mặc dù chỉ là bản prototype, nhưng nó thể hiện cam kết của Bermaz đối với sự đổi mới và những người đam mê Mazda, với thiết kế Kodo táo bạo hơn để tăng cường sự gắn kết với người lái".

Sự xuất hiện của bản concept cho thấy Mazda3 hatchback sắp được nâng cấp. Ảnh: Paultan

Mazda3 Concept được xây dựng dựa trên mẫu hatchback 5 cửa vốn được xem là bản Sport. Dù vậy, Concept này còn sở hữu vẻ ngoài thể thao hơn hẳn với bộ mâm Enkei Tuning SC22 màu xám kim loại, kết hợp hài hòa với bộ bodykit thể thao thửa riêng cho dòng xe này, cùng cánh gió sau tinh xảo. Ống xả kép cỡ lớn với logo MS, tem xe màu đỏ nổi bật cùng số "3" cỡ lớn càng làm tăng thêm vẻ năng động cho chiếc xe.

MazdaSports cũng đã nâng cấp hệ thống phanh với má phanh Endless Super Street S-Sports, mang lại hiệu suất phanh tốt hơn. Dù không có sự thay đổi về công suất động cơ, nhưng Bermaz cũng cho biết đã "nâng cấp khung gầm và hệ thống treo để mang lại trải nghiệm lái thú vị và thoải mái hơn".

Nội thất xe cũng cá tính hơn. Ảnh: Paultan

Nội thất xe cũng được chăm chút với ghế trước được gắn logo MS, bổ sung các tấm da lộn và đường sọc đỏ ở giữa. Vô lăng cũng được bọc da lộn và điểm xuyết bằng màu đỏ, tạo nên sự đồng bộ và thể thao cho khoang lái.

Bermaz từ lâu đã ấp ủ ý tưởng về một chiếc Mazda3 thể thao thực thụ. Nhà phân phối này đã nhắc đến phiên bản MS Edition 2006 trong thông cáo báo chí gửi đến truyền thông Malaysia càng khẳng định rõ hơn về sự xuất hiện của phiên bản này trong tương lai.

Mazda3 Sport ở Việt Nam. Ảnh: Đại lý Mazda

Ở Việt Nam, Mazda3 thường xuyên là mẫu xe hạng C bán chạy nhất. Tuy nhiên, với việc SUV lên ngôi, các mẫu sedan/hatchback cỡ C cũng dần mất sức hút. Lượng bán xe cỡ C trong 2024 là hơn 12.000 xe, giảm mạnh 60% so với mức gần 30.000 xe vào 2022. Bởi với số tiền mua xe cỡ C, nhiều người sẵn sàng chuyển sang đầu tư cho SUV/CUV cỡ B/B+.

Có khả năng điều này dẫn đến việc Mazda3 không có nhiều thay đổi ở Việt Nam. Trong khi lần cuối mẫu xe này được cập nhật ở Malaysia là vào cuối năm 2023, với việc loại bỏ động cơ 1.5L, chỉ giữ lại động cơ 2.0L hút khí tự nhiên, công suất 162 mã lực và mô-men xoắn 213 Nm. Việc nâng cấp này cùng với nhiều trang bị bổ sung đã đẩy giá bán khởi điểm của Mazda3 lên.

Với sự xuất hiện của Mazda3 Concept, có thể dự đoán mẫu xe cỡ C của thương hiệu Nhật Bản sẽ sớm được nâng cấp, có thể ngay trong năm nay. Chưa rõ điều này có tác động đến mẫu Mazda3 ở Việt Nam hay không.

Những hình ảnh khác của Mazda3 Concept: