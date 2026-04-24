Xem trước Lynk & Co 03 sắp ra mắt Việt Nam: Thiết kế nội, ngoại thất thể thao ngay từ bản thường, dễ lấy khách của Civic, Elantra

Bảo Lâm |

Xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh và sắp được công bố tại Việt Nam, Lynk & Co 03 cho thấy hãng xe đang định hình rõ chất thể thao cho nhu cầu sử dụng thường nhật.

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh (Auto China 2026) khai mạc ngày 24/04, Lynk & Co mang đến đầy đủ 3 phiên bản của dòng sedan thể thao Lynk & Co 03 gồm 03 Hyper, 03+ và 03 TCR. Việc trưng bày cùng lúc cả ba cấu hình giúp người xem có cái nhìn rõ ràng hơn về cách hãng này phát triển một mẫu xe theo nhiều hướng khác nhau, từ xe dùng hàng ngày đến hiệu suất cao và xe đua thuần chất.

Lynk & Co 03 xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 với thiết kế hiện đại, thể thao. Ảnh: Linh Đan

Với người tiêu dùng Việt Nam, Lynk & Co 03 Hyper là phiên bản đáng chú ý nhất khi cũng đang được lên lịch ra mắt trong thời gian gần. Phiên bản này có giá bán dễ tiếp cận hơn nhiều so với bản 03+ hay 03 TCR.

Ngoại thất bản 03 thông thường vẫn nổi bật với mâm lớn, ống xả kép lớn cho tới cách phối màu các màu đen tạo điểm nhấn. Ảnh: Linh Đan

Ở góc nhìn tổng thể, Lynk & Co 03 vẫn giữ thiết kế đặc trưng với cụm đèn định vị LED tách rời trên nắp ca pô, lưới tản nhiệt cỡ lớn và phần thân xe mang dáng sedan lai coupe. Bản 03 Hyper có ngoại hình trung tính nhất và cũng là bản dễ được bán tại Việt Nam trong thời gian tới. Nếu so với bản 03+ thể thao hơn, bản 03 thông thường vẫn mang rất nhiều nét tương đồng. Riêng 03 TCR gần như là một chiếc xe đua hoàn chỉnh với thân xe mở rộng, hốc gió lớn, cánh gió cỡ lớn và bộ khuếch tán sau hầm hố.

Đi sâu vào khoang nội thất, Lynk & Co 03 Hyper mang phong cách hiện đại và tối giản với 2 màn hình lớn. Mặc dù đây không phải bản hiệu suất cao, xe vẫn được trang bị bộ ghế thể thao, vô-lăng vát đáy cùng vật liệu hoàn thiện nội thất cao cấp. Đây cũng chính là điểm mạnh của Lynk & Co 03 khi so với các đối thủ như Honda Civic hay Hyundai Elantra ở Việt nam.

Nội thất của Lynk & Co 03 vẫn trung hoà được giữa phong cách thể thao và tiện nghi hiện đại. Ảnh: Linh Đan

Về công nghệ, an toàn vẫn là điểm mạnh của xe Lynk & Co nói chung.

Lynk & Co 03 Hyper tại Trung Quốc sử dụng các tùy chọn động cơ tăng áp 1.5L hoặc 2.0L. Đây là những cấu hình động cơ hoàn toàn dư dả cho nhu cầu sử dụng hàng ngày của một chiếc sedan cỡ C. So với các bản 03+ hay 03 TCR, hiệu suất vận hành của 03 được tinh chỉnh sao cho phù hợp với số đông người sử dụng phổ thông nhất, bao gồm cả công suất máy hay hệ thống treo.

Ngay từ bản tiêu chuẩn, 03 đã có động cơ mạnh mẽ. Ảnh: Linh Đan

Ở thái cực khác, Lynk & Co 03 TCR được phát triển theo tiêu chuẩn xe đua TCR quốc tế. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước, được tinh chỉnh sâu về khung gầm, hệ thống treo, phanh và làm mát để vận hành liên tục trên đường đua.

Với phong cách thể thao thừa hưởng từ 03+ và 03 TCR cùng mức giá dự kiến dễ tiếp cận hơn nhiều, Lynk & Co 03 bản không phải hiệu suất cao này hứa hẹn sẽ thu hút thêm nhiều khách hàng Việt yêu thích trải nghiệm lái khi mở bán trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tham khảo thêm của Lynk & Co 03 bản hiệu suất cao tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026:

Điều đặc biệt vừa diễn ra ở vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

