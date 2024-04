Xem trước Jaecoo J6 sắp bán tại Việt Nam: Trông như Defender thu nhỏ, tích hợp pin mặt trời, chạy hơn 500km/sạc

Kích thước Jaecoo J6 có thể so sánh với nhóm SUV hạng C như Mazda CX-5, Hyundai Tucson. Nếu so với xe điện, Jaecoo J6 nằm giữa VinFast VF 6 và VF 7. Xe có số đo tổng thể là 4.406 x 1.910 x 1.715 mm. Trục cơ sở 2.715 mm.