Xem trước Haval H6 2025 có thể về Việt Nam: 2 màn lớn, vô lăng mới, bản PHEV đổi pin giảm tầm vận hành

GWM Thái Lan đã công bố phiên bản cập nhật cho Haval H6 trong khu vực. Phiên bản 2025 của dòng tên này chứng kiến xe được nâng cấp từ ngoại thất, nội thất tới hệ truyền động để gia tăng tính cạnh tranh.

So với phiên bản cũ, ngoại thất Haval H6 2025 đã được làm lại khá rõ ràng với giao diện tản nhiệt mới sử dụng phông chữ HAVAL đứng thẳng hơn. Cản trước bên dưới được làm lại tích hợp đèn dạng dọc, phía trên là đèn pha chính cũng mang thiết kế mới.

Bản nâng cấp của Haval H6 được công bố tại Thái Lan hứa hẹn sẽ được mang đến Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dũng

Lùi về phía hông xe, khung cửa sổ mới chuyển sang giao diện đen bóng, đồng thời mâm hợp kim cũng thay đổi tương ứng. Đèn hậu tại đuôi xe cũng được đổi thiết kế, bên cạnh là logo gắn cốp mới với 3 chữ GWM (trước đây là HAVAL).

Đầu xe bản mới khá dễ nhận biết với logo Haval làm lại nhẹ nhàng. Ảnh: Hoàng Dũng

Chuyển hướng vào cabin, Haval H6 2025 sử dụng giao diện tối màu thuần túy. Thiết kế cụm điều khiển trung tâm cũng được làm lại khá dễ nhận biết, tương tự là vô lăng lớn hơn được cập nhật hệ thống điều khiển đi kèm. Cần số xe được chuyển vị trí về cột vô lăng. Bàn sạc điện thoại không dây được bổ sung.

Vô lăng mới và cụm điều khiển trung tâm gọn gàng hơn nhờ cần số chuyển đi là những yếu tố giúp dễ dàng phân biệt Haval H6 2025 với bản cũ. Ảnh: Lê Hoàng

Ngoài ra, GWM còn thực hiện thay màn cảm ứng trung tâm sang loại 14,6 inch, bảng đồng hồ 10,25 inch. Đi kèm màn trung tâm là hệ điều hành mới hỗ trợ tốt Apple CarPlay/Android Auto không dây (trước bắt buộc kết nối qua dây) và hệ thống loa Amor mới. Cổng sạc ghế trước được đổi thành một cổng USB-A và một USB-C, phía sau là 2 cổng USB-C.

Ở mảng truyền động, bản HEV của Haval H6 2025 vẫn dùng động cơ xăng 4 xy-lanh hỗ trợ bởi mô-tơ điện đơn cho tổng công suất 243 mã lực, mô-men xoắn 530Nm. Hộp số ly hợp kép tự động hỗ trợ trái tim trên cùng pin lithium-ion 1,6 kWh.

Haval H6 tại Thái Lan mặc định dùng hệ truyền động điện hóa với một bản hybrid thường và 2 bản hybrid sạc điện. Ảnh: Lê Hoàng

Trong khi đó, bản PHEV dùng động cơ xăng 1.5L mạnh hơn một chút, nhờ đó nâng tổng thông số hệ thống lên mức 326 mã lực, 530Nm. Pin LFP trên bản này có dung lượng 27,54 kWh cho phép xe chạy 150 km tạm thời mà không cần nhiên liệu. Con số này giảm đáng kể so với bản PHEV cũ (200 km) do pin bản cũ là loại NMC 34 kWh. Tuy nhiên thay đổi này một phần giúp xe giảm giá so với mức công bố tại Thái Lan trước đây.

Tại Thái Lan, Haval H6 có 3 cấu hình. Bản HEV khởi điểm từ 929.000 baht (702,7 triệu đồng) còn bản PHEV có 2 cấu hình Pro và Ultra với mức giá lần lượt 1.049.000 baht (793,5 triệu đồng) và 1.149.000 baht (869,2 triệu đồng). Xe dự kiến sẽ sớm về Việt Nam đối đầu Hyundai Tucson và Honda CR-V, song không rõ có bao gồm cả bản PHEV hay không.

Những hình ảnh khác của Haval H6 HEV/PHEV tại BIMS 2025:

Quang Phong