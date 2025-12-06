Xem TRỰC TIẾP bóng đá SEA Games 33: U22 Singapore vs U22 Timor Leste

Xem TRỰC TIẾP SEA Games 33: U22 Singapore vs U22 Timor Leste
Link 1 (nguồn: FPT Play)
Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33
Ngày
Giờ
Vòng/Bảng
Trận đấu
Sân vận động
03/12
16:00
Bảng B
U22 Lào 1-2 U22 Việt Nam
Rajamangala, Bangkok
03/12
19:00
Bảng A
U22 Timor-Leste 1-6 U22 Thái Lan
Rajamangala, Bangkok
05/12
18:00
Bảng C
U22 Myanmar 0-2 U22 Philippines
700th Anniversary, Chiang Mai
06/12
16:00
Bảng B
U22 Malaysia vs U22 Lào
Rajamangala, Bangkok
06/12
19:00
Bảng A
U22 Singapore vs U22 Timor-Leste
Rajamangala, Bangkok
08/12
18:00
Bảng C
U22 Philippines vs U22 Indonesia
700th Anniversary, Chiang Mai
11/12
16:00
Bảng B
U22 Việt Nam vs U22 Malaysia
Rajamangala, Bangkok
11/12
19:00
Bảng A
U22 Thái Lan vs U22 Singapore
Rajamangala, Bangkok
12/12
18:00
Bảng C
U22 Indonesia vs U22 Myanmar
700th Anniversary, Chiang Mai
15/12
15:30
Bán kết 1
Nhất Bảng A/B vs Nhất Bảng C
Rajamangala, Bangkok
15/12
20:00
Bán kết 2
Nhất Bảng A/B vs Nhì Bảng B/A hoặc C
Rajamangala, Bangkok
18/12
15:30
Tranh HCĐ
Thua Bán kết 1 vs Thua Bán kết 2
Rajamangala, Bangkok
18/12
19:30
Chung kết (HCV)
Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2
Rajamangala, Bangkok