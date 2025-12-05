Thua 0-7 trước đội tuyển Việt Nam, HLV Malaysia nói lời tâm phục khẩu phục

Ở trận ra quân môn bóng đá nữ SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 7-0 trước Malaysia. Đoàn quân áo đỏ ép sân hoàn toàn và thể hiện sức mạnh vượt trội.

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Joel Cornelli của đội tuyển Malaysia thừa nhận sự áp đảo của tuyển Việt Nam: "Đội tuyển nữ Malaysia đã cố gắng khởi đầu trận đấu tốt nhất có thể. Nhưng chúng tôi đã phải đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam có chất lượng quá khác biệt. Các học trò của tôi đã cố gắng chơi bóng, tìm cách triển khai các ý tưởng nhưng khoảng cách giữa 2 đội là quá lớn.

Tuyển Malaysia (áo vàng) rất vất vả khi phải đối đầu với tuyển Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam khởi đầu trận đấu tốt, có bàn thắng sớm nên càng chơi càng tự tin. Các cầu thủ Malaysia cố gắng bắt nhịp với trận đấu nhưng gặp quá nhiều khó khăn. Chúng tôi đã mất kiểm soát hoàn toàn trên sân trong hiệp một.

Tuyển Việt Nam sở hữu những cầu thủ rất chất lượng, được tổ chức lối chơi rất tốt và thi đấu cùng nhau lâu năm. Hôm nay tôi thấy rất nhiều cầu thủ xuất sắc trong đội hình, trong đó tôi ấn tượng nhất là Bích Thùy. Các bạn đã cho thấy chất lượng chơi bóng. Đội tuyển Malaysia sẽ cố gắng tổ chức lại lối chơi để có thể khép lại SEA Games 33 với kết quả tốt nhất".

Về phần tuyển Việt Nam, HLV Mai Đức Chung hài lòng với màn trình diễn của các học trò: "Hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam đá trận mở màn SEA Games 33. Các trận mở màn ở đâu cũng thế, dù đội nam và nữ đều gặp nhiều khó khăn.

Rất lâu rồi đội tuyển nữ Việt Nam mới gặp lại Malaysia. Qua xem băng hình tôi thấy họ tiến bộ rất nhiều, đã thắng Tajikistan, Bangladesh… nên tôi cũng hơi lo lắng lúc đầu trận.

Màn trình diễn thuyết phục của đoàn quân áo đỏ

Trước trận, tôi nhắc tất cả VĐV phải hết sức chú ý, tập trung cao độ và thực tế tôi đã rất vui khi tất cả cầu thủ đều đạt các yêu cầu của đội là ghi nhiều bàn thắng, không bị chấn thương và thẻ phạt, giữ sức đá trận sau.

Tôi đã sắp xếp đội hình xen kẽ giữa những cầu thủ kỳ cựu và các cầu thủ trẻ. Tôi không sắp toàn người trẻ và cũng không sắp toàn VĐV lớn tuổi. Tôi mong muốn các cầu thủ trẻ tiến bộ và hôm nay họ đã thi đấu đạt yêu cầu".